El exdiputado nacional y director del Instituto Consenso Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, se refirió al cierre del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y afirmó que la “filosofía” del Gobierno de Javier Milei es que la sociedad “se las arregle”.

El exlegislador explicó en la 750 que el ENOHSA “es una organización pública que se encarga de ir asegurando, mediante financiamiento que, donde no se podía, se puedan realizar obras que le lleven agua a las casas de argentinos que no tenían posibilidad de tenerla”.

“No cualquiera tiene el agua en la puerta de su casa. En la mayoría de los lugares de la Argentina hay que hacer plantas potabilizadoras. En otras zonas se necesitan acueductos. Esa infraestructura necesita inversión pública, porque los privados no están interesados en eso. Uno no le exige al mercado eso, debe haber política pública”, enfatizó.

“Lo virtuoso, lo sano de esa política pública saneamiento, era que el ENOHSA recibía financiamiento de distintas formas, del presupuesto nacional o de organismos internacionales que financian no solo a Argentina sino a todo el mundo”, argumentó.

“Lo que acaba de decidir el gobierno mediante ese decreto es traspasar todas las funciones y eventuales acciones residuales del ENOHSA a la subsecretaria de Recursos Hídricos. Durante muchos años lo que se hizo es potenciar el ENOHSA y que la subsecretaria cumplía una función más rectora”, agregó.

“El gran verso histórico de los que vienen a achicar el Estado es hablar de la superposición. Si hubiese una superposición es sano poder coordinarla para que no haya un escorzo adicional, no eliminando una política pública”, sentenció.

“Esas obras del ENOHSA, una vez que comenzaban a funcionar, eran pagadas por la ciudadanía. El vecino pagaba un adicional en sus impuestos para devolver la inversión del ENOHSA. Este es el final de un proceso. Desde el primer día lo desfinanció y eliminó cualquier obra nueva. Queda bien claro cual es la filosofía del Gobierno: eliminar cualquier cosa que podamos tirarle por la cabeza a las provincias y los municipios y que la sociedad se las arregle”, cerró.