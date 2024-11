Mirtha Legrand le hizo un duro reproche a Luis Brandoni durante su programa de este sábado, luego de que el actor la criticara por haberse expresado a favor del INCAA en la ceremonia de los Premios Martín Fierro. El artista, visiblemente incómodo, no supo qué responder y terminó balbuceando.

"¿A vos te molestó que en los premios Martín Fierro yo mencionara al INCAA y pidiera que no lo cerraran?", le preguntó sin rodeos la conductora. "No…yo no creo que esté por…", dijo Brandoni, sin poder concluir la frase.

"Yo te leí, yo te leí, mirá mi dedito. Yo te leí que vos criticabas que yo había mencionado al INCAA, simplemente para que no cerrara", le insistió Legrand, sin dejar pasar la oportunidad de expresarle su enojo.

Incómodo, Brandoni se limitó a responder: "No creo que se cierre", a lo que la conductora contestó: "No, no. Da menos crédito pero no se ha cerrado por suerte".

El discurso al que se refería Legrand tuvo lugar en octubre pasado, cuando la conductora recibió el premio de Brillante en los Martín Fierro de Cine 2024. “Si hay gente que de pronto recibió un crédito, no devolvió el dinero que correspondía, bueno, esa queda afuera, a esa no le damos más nada. Pero no se puede cerrar el INCAA porque el cine argentino es el cine más importante de habla hispana”, dijo al recibir el premio.

Días después, Brandoni dio una entrevista televisiva, donde opinó sobre las declaraciones de la conductora en los Martín Fierro. “No sé quién le dijo que se va a cerrar el INCAA. Pero cómo no van a tener temor los actores si la rama de la profesión y lo que daba más trabajo, está cerrada hace más de un año”, señaló entonces.

“Vamos a ver si se puede resolver. No digo que Mirtha sea kirchnerista, pero yo no me he enterado que Milei haya dicho que se va a cerrar el INCAA”, planteó en esa entrevista el actor sobre la diva, que este sábado pudo finalmente expresarle su molestia por esas palabras.