El Encuentro Nacional de Salud se realizará el próximo sábado, de 9 a 16, en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario en La Siberia. Y Cristina Kirchner será la figura central del acto de cierre de la actividad. La flamante presidenta del Partido Justicialista sigue de esta manera recorriendo todo el país para tratar de reorganizar el PJ y tras la ratificación de su condena por la cuestionada causa vialidad y después de la persecución del gobierno nacional que le quitó su jubilación como expresidenta en dos oportunidades y como vicepresidenta de la nación.

Ya en el marco del Día de la Militancia, lideró un acto en Santiago del Estero como inicio de la gira nacional que la traerá a esta ciudad. En esa ciudad aseguró que “estoy dispuesta a pagar el castigo que me quieren imponer, no me van a hacer arrepentir de nada”, dijo la ex mandataria. Y aseguró que “vengo a darle las gracias porque Santiago del Estero acompañó más que nadie en toda la República siempre a las propuestas que vinimos a hacerles a los argentinos desde el 2003. Decía mi abuela que es de bien nacido ser agradecidos, aunque muchos por ahí se olvidan. Pero los que somos agradecidos no nos olvidamos”, dijo la exmandataria. Y apuntó: “A los peronistas nos gusta la propiedad privada, pero la de todos. No solamente de los pocos que tienen guita y a los que cuida este gobierno. Queremos una Argentina en la que todos los argentinos puedan aspirar al techo propio”.

Las invitaciones al acto de Rosario comenzaron a circular en las últimas horas, según deslizaron a la prensa fuentes del PJ, se espera también que la exjefa del Estado mantenga reuniones con referentes partidarios durante su paso por la ciudad.

"Los libertarios le tienen miedo a Cristina como potencial candidata, hacen leyes a medida para que ella no participe del proceso electoral. Hay un intento claro de proscribirla. Hay un ensañamiento contra ella, tienen miedo de competir política y electoralmente con ella", afirmó el excandidato a presidente y referente del Justicialismo, Agustín Rossi en Rosario. "Hay que reconstruir la esperanza, y creo entonces que la asunción de Cristina al frente del Partido Justicialista es un primer paso. Como ella misma nos dijo el miércoles (en la reunión en Smata en Buenos Aires), creen que con esta condena la amedrentan, y en realidad la fortalecen".