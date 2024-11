El lanzamiento de una agrupación libertaria que se autodenominó como “el brazo armado" de Javier MIlei generó el rechazo de la oposición y despertó preocupación en varios de sus principales dirigentes ante la posibilidad del retorno de la violencia política en el país. El jefe del bloque de Unión por la Patria (UP) en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, calificó a través de sus redes sociales a los integrantes de "Las Fuerzas del Cielo" (así se bautizaron a si mismos) como “fascistas”, y pidió que intervenga el poder judicial. "El repudio de las fuerzas políticas ya no alcanza. La justicia tiene que actuar de forma urgente. Basta de subestimar la violencia de Milei y su gente”, dijo Martínez. Su compañera de bloque, Cecilia Moreau (Frente Renovador), repudió la simbología oscurantista del acto de presentación y exigió que se le ponga un freno a “banalizar la violencia y a seguir avanzando con discursos de corte fascista”.

La farolera descripción de la agrupación libertaria Las Fuerzas de Cielo como “el brazo armado de Milei”, decantó en un rechazo de parte de distintos sectores opositores al oficialismo gobernante. El titular del bloque de UP, el santafesino Germán Martínez, afirmó en una publicación en una cuenta de sus redes sociales que "hoy queda más claro que nunca: son fascistas". "El repudio de las fuerzas políticas ya no alcanza. La justicia tiene que actuar de forma urgente. Basta de subestimar la violencia de Milei y su gente. Hay que actuar ahora. Dentro de poco, puede ser tarde", poste y lo acompañó con el video de una entrevista en la que tiempo atrás ya advertía sobre el perfil de los seguidores de Milei como “fascistas”.

Sumó su repudio también la ex presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, al señalar que “sería muy peligroso tomarse en joda que un grupo de personas, entre los que se incluyen funcionarios públicos, se adjudiquen ser el brazo armado paraestatal de un Gobierno elegido en las urnas. Basta de banalizar la violencia y de seguir avanzando con discursos de corte fascista”.

Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, apuntó en sus redes que “pronto aparecerán los demócratas semi leales para sermonear con frases como ‘no es tan grave’, ‘tienen una psicología especial’ o ‘el fin justifica los medios’”. El legislador nacional argumentó su declaración señalando que “si aún no terminamos de entender, les recuerdo lo que Steven Levitsky y Daniel Ziblatt plantean en ‘La Dictadura de la Minoría’ sobre este tipo de demócratas: ‘Los semileales actúan con más ambigüedad. Lo suyo es nadar y guardar la ropa. Aseveran su apoyo a la democracia, mientras hacen la vista gorda con la violencia o el extremismo antidemocrático”.

También desde la CC, el legislador porteño Hernán Reyes, apuntó directamente al cabecilla del nuevo agrupamiento libertario al asegurar que "el Gordo Dan y su séquito están desesperados por colarse en las listas de La Libertad Avanza. Como se sienten usados y ninguneados, no se les ocurre nada mejor que declararse el 'brazo armado', un relato tan peligroso como insostenible", y agregó que "aunque ya van a salir a explicar que sus armas son otras, es triste ver cómo juegan con fuego sin tener idea de las consecuencias". Reyes aseguró también que "la irresponsabilidad no es libertad. Al final, no pasan de ser actores de una pantomima mal hecha, pero eso no quita que quienes defendemos la democracia de verdad lo rechacemos con todas nuestras fuerzas y sin peros".

El repudio fue transversal. El diputado nacional Esteban Paulon, del Partido Socialista, le reclamó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que "ponga en caja a sus matones”. “¿Esta declaración intimidatoria de ‘Las Fuerzas del cielo’ no merece una investigación por instigación a la violencia o terrorismo urbano?”, ironizó.

También salió al cruce la diputada radical Carla Carrizo. “En mayo, junto a varios diputados/as de distintos bloques presentamos un proyecto para sancionar a los partidos que hagan uso o fomenten la violencia como método de acción política. No fue intuición ni premonición, sabemos que la convivencia democrática se erosiona sutilmente todos los días, pero hablar de ‘brazos armados’ con estéticas fascistas es una alarma clara”, alertó.

Hasta la diputada del PRO Silvana Guidicci apuntó contra el Gordo Dan. "Ya en su momento la Triple A se sostenía como brazo armado de la derecha peronista. Los Argentinos hace 41 años le dijimos NO a los violentos. Los fanáticos siempre se parecen...", le espetó.

Los partidos de izquierda también se hicieron eco del rechazo a través de la dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas y ex diputada nacional, Miryam Bregman, destacó que se trató de “un acto con liturgia fascistoide donde funcionarios y amigos del presidente lanzan 'el brazo armado de Milei'. Si éste no lo repudia, lo avala”.