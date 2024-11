El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, le contestó por la 750 al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, tras la amenaza de que "despedirá con justa causa" a los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que llevaron adelante una medida de fuerza en el Registro de la Propiedad Automotor.



Entrevistado por Víctor Hugo Morales, el sindicalista comenzó señalando con dureza: “De la burra de Patricia Bullrich, con perdón de los burros, uno podría esperar algo así. Pero de un reconocido profesional del derecho, como Cúneo Libarona, que supo tener prestigio, uno no espera que intente vulnerar de esta manera derechos”.

En este punto, afirmó sobre lo que considera una extorsión: “Yo sé que este hombre, actuando tantos años en el Fuero Penal, habrá tratado con mucha escoria, habrá defendido ladrones de guante blanco”.



“En ese contexto, el apriete le funcionaba. Pero con nosotros no. A nosotros no nos va a apretar. Los estatales estamos convencidos de que no son democráticos. De que los niveles de violencia no se corresponden con la democracia”, denunció.

La lucha, en este momento, para Aguiar, es como en los años 70: “Antes la pelea era para recuperar y defender la democracia. Ahora, frente a esta gente, la pelea que tenemos es la de defender el Estado para salvar una convivencia pacífica”.

“No nos va a despedir. Se tendría que evaluar un juicio político para este irresponsable de la cartera de Justicia. Esto no está desvinculado de esa suerte de presentación de agrupación política que apareció el fin de semana con simbología nazi”, añadió.

Y finalizó apuntando contra la agrupación Fuerzas del cielo, presentada como “el brazo armado” de Javier Milei: “Ojo que la indiferencia es un veneno letal para las sociedades. Nos estamos dispuestos a tolerar esto. Tenemos que salir a la calle”.