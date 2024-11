Dos adolescentes, de 12 y 14 años, murieron en Venezuela tras consumir sustancias químicas como propone un reto viral extendido en la red social Tik Tok, que ya provocó la intoxicación masiva en diferentes escuelas. Tras conocerse la noticia del fallecimiento de los estudiantes, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, le dio 72 horas a TikTok para retirar estos "desafíos criminales" de la plataforma.

"Murió una niña en Petare hoy, de 12 años, de un liceo público por ingerir y seguir estos llamados retos, desafíos lo llaman, 'challenge', en TikTok, la niña logró hablar en medio de sus convulsiones y decir que lo había visto en Tiktok", dijo durante su programa Con Maduro +.

También murió un niño de 14 años "que participó en esos desafíos que están corriendo por TikTok", añadió.

Frente a ello, Maduro ordenó al presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) contactar a los encargados de TikTok para pedirle retirar de la plataforma estos contenidos por los que se abrió una investigación en el país.

"Le he dado la orden al general Jorge Márquez, presidente de Conatel, que se comunique con TikTok Latinoamérica en México de inmediato y le de 72 horas para retirar de Venezuela todos estos llamados desafíos abusivos, criminales", indicó el mandatario.

"Al jefe de Latinoamérica que vive en México le digo: sobre ti recae esta muerte de estos niños, porque son ustedes TikTok los que están difundiendo esto", afirmó.

En caso de no retirar los videos, Maduro aseguró que Venezuela "tomará medidas severas" contra TikTok "en defensa" del derecho a la vida de los niños: "A mí no me tiembla el pulso de tomar la medida más severa contra estos criminales de TikTok".

El mandatario también llamó a los maestros y a los padres a revisar los contenidos que consumen los niños y adolescentes en redes sociales.