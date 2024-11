“Rechazamos el retiro voluntario extorsivo que el ministro de Justicia quiere obligarnos a aceptar”, advirtieron los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en un acto de repudio al intento de “despidos encubiertos y vaciamiento” de las áreas más sensibles de la cartera que dirige Mariano Cúneo Libarona que llevaron a cabo el martes a la mañana en la puerta del edificio del Ministerio. “Le decimos al ministro que no nos rendimos”, cerró el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano.

A través de una conferencia de prensa, la Junta Interna de ATE reiteró la denuncia que difundió la semana pasada, en la que alertó sobre el plan de Cúneo Libarona y otros altos funcionarios de la cartera, “que tiene por objeto ahorrarse miles de pesos en indemnizaciones y vaciar todas las áreas del Ministerio”. “No se lo vamos a permitir”, anunció Paola Pedroncini, secretaria general de la junta interna y única referenta de ATE Capital que habló sobre el escenario montado en Sarmiento al 300.

El acto contó con la participación de delegades de todas las áreas del ministerio y la presencia solidaria de referentes del movimiento obrero y del movimiento de derechos humanos. Los dirigentes sindicales y diputados Hugo Yasky y Mario "Paco" Manrique hablaron sobre el escenario, mientras que el bancario Sergio Palazzo pasó a dejar su respaldo. De igual forma Pablo Moyano, de la CGT. También participaron Agustín Lecchi, de Sipreba y Alejandro Gramajo, de Utep. “Estamos acá como cada vez que han pretendido avanzar sobre nuestros derechos”, anunció la delegada de ATE en nombre de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Justicia que representa y a modo de agradecimiento de la compañía de otros espacios: “Nuestra lucha es la de trabajadores y trabajadoras que no queremos aceptar la precarización de nuestras condiciones laborales”, añadió.

Además de cambiar el nombre de la cartera cuya administración le fue encargada por Javier Milei y Victoria Villarruel –eliminó el “Derechos Humanos” de “Ministerio de Justicia”--, Cúneo Libarona implementó sin límites los lineamientos ajustadores del gobierno de La Libertad Avanza y también su fuerte sesgo ideológico. Además de dar de baja contratos cada tres meses desde que comenzó su gestión, en septiembre último el abogado mediático implementó un plan de retiros voluntarios destinado a deshacerse de más de 2500 trabajadores del Ministerio cuyos contratos laborales dependen de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

“Rechazamos el retiro voluntario extorsivo que quieren obligarnos a aceptar. Se trata de despidos masivos, encubiertos y baratos, en cuotas y menores a las indemnizaciones que corresponden”, apuntó Pedroncini y señaló que la lucha del sindicato es “para exigir que se respeten las leyes vigentes en el país”.

Hace poco más de un mes, los más de 2500 trabajadores contratados por Acara fueron notificados sobre la implementación de la resolución 331, que implica el fin de ese ente que recauda impuestos de las concecionarias de autos como empleador en Justicia y la posibilidad a todos de acogerse a un plan de retiro voluntario que, en principio, vence este miércoles. A la “perversión” de recortar puestos de trabajo “ahorrándose la plata del pago de las indemnizaciones correspondientes” se suman “aprietes de funcionarios en cada uno de los sectores para que firmemos”, leyó la delegada. “No se sabe qué va a pasar con quienes no aceptemos porque no lo aclaran ni lo dicen. Pero susurran amenazando que deberemos ir a juicio”, puntualizó. “Es una intención de disciplinarnos, no lo van a lograr”, concluyó.

Antes del acto, la administración del Ministerio de Justicia anunció el despido “con justa causa” de trabajadores que participaron de huelgas en el Registro de la Propiedad del Automotor, en donde sus trabajadores desarrollan medidas de fuerza desde hace varias semanas y la semana pasada la cartera envió a la Policía. "Esta administración no permitirá la extorsión, la violencia, los escraches ni las amenazas de ningún sector que interrumpa el normal desenvolvimiento de las obligaciones y de las funciones estatales", advirtió el comunicado oficial. El viernes, por la misma vía, informó que denunció penalmente a representantes gremiales de esa área del Ministerio.

“Nos amenazan con denuncias penales, nos quieren atemorizar criminalizando herramientas de lucha legítimas”, señaló la delegada Pedroncini en la conferencia de prensa. Hugo Yasky, dirigente de la CTA y diputado nacional, saludó el acto e instó al movimiento obrero a “demostrar que somos hijos de la resistencia y de la lucha y que la clase trabajadora argentina rescata el valor de la unidad para defender los derechos”. Por su parte, Manrique, secretario adjunto de Smata, insistió en que “no hay lugar para la duda” y que la unidad “debe ser muestra del inicio del camino que el movimiento obrero debe empezar a recorrer para defenderse de un gobierno que borró la vereda del medio”.

Cerró la conferencia de prensa Daniel Catalano, titular de ATE Capital, quien habló sobre cuán “nervioso” pone al gobierno “la resistencia que este sindicato está dando en todo el país”. “Cúneo Libarona, que sepa que si hoy echan a un trabajador, mañana ATE Capital le va a congelar todos los ingresos al Estado. No nos rendimos, vamos a dar pelea”, concluyó.