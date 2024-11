“Estamos peleándola para mantener el barco a flote, con mucha creatividad y mucho esfuerzo del personal”, dijo a Canal 3 el director del Centro Científico Tecnológico de Conicet Santa Fe, Ruben Spies. Confirmó en ese marco que no habrá ingresos: “Hay aproximadamente 800 investigadores que pasaron todas las etapas de evaluación, pero no hay ingreso al Estado. El dinero está, los cargos también, pero no hay decisión política para que eso pase. Con los becarios pasa lo mismo, con el agravante de que estas condiciones de incertidumbre y ajuste presupuestario hace que no sea atractivo para los jóvenes”. Spies confirmó que los becarios comienzan a buscar otros rumbos: “Ya hay un drenaje notorio en todos los estamentos. Gente joven, formada hace 10 años en el país, decide irse”.