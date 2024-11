El Gobierno fijó este jueves las fechas de los tres días no laborables con fines turísticos para el 2025. Son tres jornadas que, pegadas a feriados, darán lugar a fines de semana largos. ¿Cuáles son?

A través del decreto 1027/2024, publicado en el Boletín Oficial, se dispuso que el 2 de mayo, el 15 de agosto y el 21 de noviembre sean días no laborables, con el objetivo de promover el turismo en temporada baja y fomentar esta actividad.

Según se explica en los considerandos de la norma, esta medida es "una política destinada a impulsar el turismo interno de la República Argentina”. Y añadió que estas tres fechas están diseñadas para generar beneficios económicos en destinos turísticos de todo el país.



En este sentido, se destaca que los días fijados coinciden estratégicamente con lunes o viernes para fomentar escapadas de fin de semana largo.

Cabe aclarar, que se trata de tres jornadas no laborables y no feriados, como este año. Así, queda en mano de los empleadores la facultad de dispensar o no a los trabajadores. En tanto que quienes trabajen, cobrarán el día como una jornada más.

Días no laborables turísticos de 2025: ¿Hay fines de semana largo?

El viernes 2 de mayo, declarado día no laborable, se ubicó detrás del feriado nacional del jueves 1 de mayo, en el que se celebra el Día Internacional del Trabajador. De este modo, habrá un fin de semana extra largo, de cuatro días: del jueves 1 al domingo 4 de mayo.

El viernes 15 de agosto complementa el feriado del 17 de agosto, que conmemora el paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Así, habrá un fin de semana largo de tres días.

Por último, el Gobierno fijó como día no laborable el viernes 21 de noviembre. También viernes. De este modo, se junta con el feriado inamovible del jueves 20, Día de la Soberanía Nacional, y se generan otros cuatro días de descanso: del 20 al 23 de ese mes.