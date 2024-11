Un hombre de 41 años fue detenido tras aplicarle casi 30 puñaladas a su ex pareja en una pizzería del barrio porteño de Núñez y luego intentar suicidarse. El brutal intento de femicidio quedó registrado en las imágenes de las cámaras de seguridad del negocio.

El atroz episodio ocurrió este lunes a las 20.45 en el local de “Big Pizza” de Quesada al 2300. El personal de la Comisaría Vecinal 13 B recibió un alerta sobre la presencia del sospechoso, que se encontraba con una actitud agresiva en el comercio, según informó la Policía de la Ciudad a la agencia Noticias Argentinas.

Según se puede apreciar en las imágenes de las cámaras de seguridad del comercio, el atacante entró al comercio y comenzó a agredir verbalmente a la mujer, quien reaccionó con temor alejándose físicamente del hombre.

Sin embargo, el hombre irrumpió en el área de la cocina, donde ella se estaba escondiendo, y la arrinconó contra una esquina. Allí empezó a apuñalarla con un cuchillo en el abdomen, el cuello y el rostro.

Dos testigos, un compañero de trabajo de la mujer y otro que sería un cliente, trataron de ayudar a la víctima en medio del brutal ataque mientras le arrojaban palos y bandejas del mismo comercio al agresor.

Según informó la Policía de la Ciudad, cuando acudieron los oficiales al comercio, el agresor amenazó con quitarse la vida, tras gritar "Mi hija no me quiere". Finalmente, el agresor fue derivado por el SAME al Hospital Pirovano y, tras recibir el alta, quedó detenido en la seccional interviniente, acusado de tentativa de homicidio en el marco de violencia de género.

Por otro lado, la mujer, de 41 años, fue trasladada al Hospital Pirovano en una ambulancia del SAME. Se encuentra fuera de peligro.