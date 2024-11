El periodista y conductor de la 750 Víctor Hugo Morales denunció durante su programa de radio que fue agredido y amenazado en la vía pública por un hombre. El episodio ocurrió tres meses atrás, aunque lo reveló este jueves, luego de meses sin respuestas del Poder Judicial. "Estamos en una situación de indefensión", se indignó.

Víctor Hugo señaló que es imposible vivir con seguridad si no hay un Poder Judicial que actúe de manera rápida. Así fue como con tono crítico comenzó a relatar la violenta escena.

El hecho ocurrió un día en el que estaba Morales esperaba un taxi en la puerta de su casa, cuando un conductor cruzó la calle para tirarle el auto encima y comenzó a increparlo y amenazarlo.



Tras el violento episodio, Morales fue hasta la comisaría de la zona a hacer la denuncia, donde terminaron derivando la causa a una fiscalía. El asunto es que, tras meses sin recibir novedades, el periodista comenzó a preguntar por la investigación.

“Me dijeron que tenía que visitar al fiscal, que me recibió muy amablemente. Me mostraron la imagen (el video) de cuando el tipo me amenaza, porque ya había dado la esquina, los datos, no podía ser que no hubiera una cámara”, relató,

Y añadió: “Hablé con el doctor (en referencia al fiscal), pero pasaron los días. Pasaron ya muchos días. Entonces ayer les escribí, insistí en decirles que reiteraba el contenido de mi envío. Porque sigo en la búsqueda del autor de las amenazas”.

“Así que con mucha ilusión, porque quiero estar cara a cara con este individuo, me encontré con esta respuesta: ‘En respuesta a su consulta, se le hace saber que la denuncia se encuentra en la fiscalía penal contravencional y de faltas número 2’, contó.

Esto generó un derrumbe de las expectativas: “Es decir, que aquel lugar donde me dijeron que podía hacer la ampliación de la denuncia, ya no corre. Ahora tengo que mandar un correo a este lugar. Pero yo siento una gran indefensión”.

“Pasó hace mucho tiempo, están los elementos, está el tipo. Cuando insistí demasiado, apareció la imagen. Me la mostraron. Porque yo la quería ver. Ahora la respuesta es que tengo que ir a otro lugar, donde tendré que hablar, que preguntar, y vamos a ver qué dicen allí”, se lamentó.

Luego, aseguró: “Ahora, con el brazo armado de Milei, con la brutalidad que tiene, es tremendo lo que está sucediendo. Con el ataque a la gente de Conicet, con Revolución Federal, que me tendría entre las personas amenazadas, yo digo, estoy indefenso. Y el día que pase, quiero que por lo menos diga qué fue lo que dije”.

“Si me vuelve a pasar, ¿qué chances voy a tener de hacer una denuncia si no pasa nada? Si no aparece el tipo, que no sé si es un agresor suelto o del brazo armado de Milei. El tipo sabe dónde vivo, sabe a qué hora salgo de mi trabajo. Me siento indefenso y no les quiero dar esa ventaja”, finalizó.