Tras la viralización de las imágenes del intento de femicidio a una trabajadora de una pizzería en el barrio porteño de Núñez, este jueves trascendió que el autor de la agresión es Sergio Raúl Sarria, un actor y youtuber de 41 años. El hombre, oriundo de la localidad bonaerense de San Justo, habría sido pareja durante 23 años de la víctima, con quien tuvo una hija --hoy mayor de edad--.

Lejos de la comedia y el humor, lo que Sarria protagonizó el pasado lunes por la noche en el local de “Big Pizza” de Quesada al 2300 fue un episodio de terror, que además, quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio. Por estas horas se encuentra detenido en la Comisaría 13B, acusado de tentativa de homicidio en el marco de violencia de género.

La investigación del hecho está a cargo del Juzgado N°29 y de la Fiscalía Núñez-Saavedra, cuyo titular es José Campagnoli. Antes de su aprehensión, y después de asestarle una veintena de puñaladas a la madre de su hija, intentó suicidarse con el mismo cuchillo, motivo por el cual el SAME lo tuvo que derivar al Hospital Pirovano. Se espera que declare en las próximas horas.

Además, las redes sociales se agitaron tras la difusión de unas fotos del agresor en un programa radial junto a la diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, y Manuel Jorge Gorostiaga --mejor conocido como Emmanuel Danann--, un influencer ultraderechista y misógino.



Vida pública y profesional

En cuenta oficial de Instagram, con poco más de 1300 seguidores, se autodefine como "Actor/Comediante/ Instagramer/ Standupero". En sus publicaciones se aprecia el recorrido profesional por distintas propuestas artísticas y culturales, además de diversos shows humorísticos a la gorra en teatros porteños --él mismo se encargaba de la difusión de sus actividades--, y clases de actuación.

En su canal de Youtube, con más de 15 mil seguidores, publicaba videos de humor, entrevistas a actores, análisis de cine y programas de televisión, "videos-reacción", backstage de producciones en las que participó, entre otros contenidos. Hay además videos junto a su hija, Nazarena, a quien se refirió durante el brutal ataque que cometió el lunes: “Mi hija no me quiere, me voy a matar”.

La venganza de Ambar, película dirigida por Cinthya Glezer y cuyo estreno fue en 2018, fue una de las producciones en las que se lo vio tomar un papel relevante. Ese mismo año formó parte también de la película La secta del gatillo, otra producción argentina, del realizador José Celestino Campusano.

También llegó a protagonizar Hombres de piel dura, una película argentina que se estrenó en 2019 y que también dirigió Campusano. El filme, presentado ese año en el Cine Gaumont, alcanzó la selección oficial de la semana internacional de cine de Valladolid. También estaba incursionando en la dirección cinematográfica, según precisaba en sus redes, con el largometraje A fuego lento.

En Instagram, días atrás, invitó a sus seguidores a asistir a la proyección de Exterminators 3, una producción que se estrenaría a comienzos de diciembre.



En Facebook, hace un año, publicaba algunos mensajes en los que se expresaba sobre la crisis que estaba viviendo: “No se aguanta más esto, parece no haber salida. Cada vez peor, LPM”.

Cómo fue el intento de femicidio

El atroz episodio ocurrió este lunes a las 20.45 en el local de “Big Pizza” de Quesada al 2300. El personal de la Comisaría Vecinal 13 B recibió un alerta sobre la presencia del sospechoso, que se encontraba con una actitud agresiva en el comercio, según informó la Policía de la Ciudad a la agencia Noticias Argentinas.

Según se puede apreciar en las imágenes de las cámaras de seguridad del local gastronómico, Sarria entró al comercio y comenzó a agredir verbalmente a la mujer, quien reaccionó con temor alejándose físicamente del hombre.

Sin embargo, el youtuber irrumpió en el área de la cocina, donde ella se estaba escondiendo, y la arrinconó contra una esquina. Allí empezó a apuñalarla con un cuchillo en el abdomen, el cuello y el rostro.

Dos testigos, un compañero de trabajo de la mujer y otro que sería un cliente, trataron de ayudar a la víctima en medio del brutal ataque mientras le arrojaban palos y bandejas del mismo comercio al agresor. La mujer, de 41 años, fue trasladada al Hospital Pirovano en una ambulancia del SAME. Se encuentra fuera de peligro.