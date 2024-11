AFA dio a conocer el audio del VAR de la polémica jugada de Claudio Aquino, en la cual cayó en el área tras un supuesto contacto de Felipe Peña Biafore durante el partido que Vélez y Lanús igualaron sin goles el miércoles en Liniers. Ni el árbitro Fernando Echenique, ni el VAR a cargo de Germán Delfino consideraron que fuera penal, lo que desató el enojo de los jugadores y cuerpo técnico del lider del campeonato.

El análisis del VAR concluyó que no hubo contacto suficiente para sancionar la falta: “Para mí se cae solo, no se ve un contacto que lo haya hecho trastabillar”, fue la explicación que quedó registrada en los audios difundidos por la Liga Profesional. “Dice Aquino que siente un toque atrás “, comentó Echenique, pero desde el VAR le dijeron que "No se veía". A pesar de los múltiples ángulos revisados, no se observó una infracción clara, lo que llevó al árbitro a mantener su decisión final de no cobrar penal.

El técnico Gustavo Quinteros se quejó después de la polémica y el partido. "Estoy preocupado porque es la tercera vez que nos dirige a Vélez este árbitro (Echenique). Contra Belgrano no nos cobró un penal y hoy volvió a suceder. Estamos preocupados por lo que se viene", dijo el entrenador.