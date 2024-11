Dos chicas estudiantes de escuelas técnicas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires llegaron a la final del Torneo Nacional de Soldadura entre 25 alumnos varones. Las jóvenes participaron en el II Torneo Jurisdiccional de Soldadores y obtuvieron el segundo y el cuarto puesto.

El torneo reúne a soldadores de todo el país y de distintas edades, donde se mezclan estudiantes y trabajadores del rubro. La final será en abril del año que viene contra soldadores profesionales de todo el país.



Luna Ortega, estudiante del tercer año de la Escuela Técnica N° 33 de Pompeya --conocida como "El Plumerillo"-- obtuvo a sus 16 años el segundo lugar y clasificó a la gran final. Se presentaron "cinco chicas y 25 chicos", contó en declaraciones radiales.

La segunda competidora, Lucila Durán, es alumna de 6° año de la Escuela Técnica N°. 1 “Otto Krause”, y quedó en el cuarto puesto.



El torneo se disputó en octubre pasado, pero la noticia trascendió este jueves, luego de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publicara en su cuenta de YouTube un video en el que presentaba a las dos jóvenes participantes del certamen. "Somos las primeras chicas en llegar a la final del Torneo Nacional de Soldadura", expresó Luna.

La joven estudiante de la escuela técnica contó que en esta instancia el desafío fue "hacer una costura entre dos chapas", donde lo que importaba era más la calidad que el tiempo en el que se realizaba la soldadura, según explicó.

"Me empezó a gustar la soldadura en el segundo año de mi colegio. Lo hice solo un mes. Soldaba muy poquito, una que otra cosa. Pero este año, que no tengo soldadura ni herrería, cuando se me dio la oportunidad de participar en el torneo, me metí. Entré para volver a soldar", afirmó en la entrevista.

La alumna señala sentirse a gusto en la escuela técnica. "Antes no sabía lo que era una escuela técnica", afirmó, y agregó: "Fui aprendiendo cosas a medida que avanzaban los años: pasé por carpintería, por polímeros, moldeos, ajustes, modelado mecánico, tornería...", enumeró.



Respecto del torneo jurisdiccional, explicó que "no conocía a nadie", ya que eran de diferentes colegios. Asimismo, destacó que estaba nerviosa por presentarse, ya que tenían más chances de ganar los varones. "No me esperaba nada. Eran más los chicos, y había más posibilidades de que ganen ellos que nosotras. Tenía muchos nervios y no me tenía nada de fe", recordó.

Por su parte, en el video oficial de GCBA, Lucila Duran describió su experiencia en esta competencia: "Al principio no me gustaba soldar, pero un profesor me explicó y me empezó a encantar. Me resultó divertido. Estuvimos practicando durante cuatro semanas. Salí al cuarto puesto y pasamos al torneo nacional. Me sorprende como nunca ninguna mujer llegó hasta acá. Siento una re oportunidad por todo el esfuerzo que metí. Lo que más me gusta de la escuela técnica es el sector de taller. Me encanta ahora la soldadura, después me encantaría trabajar de esto".