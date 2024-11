En el cierre de la ventana internacional de noviembre Los Pumas visitaron París, para en el Stade de France medirse ante el equipo local en el último capítulo de un año sumamente positivo para el seleccionado argentino.

Francia llegaba tras una victoria con lo justo sobre Nueva Zelanda, 30-29, la Argentina de perder inmerecidamente ante Irlanda, 22-19, luego de un fallo arbitral polémico que fue clave en el marcador final.

En los últimos cinco encuentros sólo había una victoria argentina, en la última ventana de julio, en el estadio José Amalfitani. En el Stade de France, Los Pumas no ganaban desde el año 2014.





El partido





La atmósfera de Saint Denis demostraba la atención que el público galo le dio al duelo contra el equipo argentino. El comienzo fue bueno de Los Pumas, desde la recepción hasta el control que lo llevó hasta el campo francés.

Pero como la semana pasada, el equipo argentino sufrió una amarilla temprana, cuando fue amonestado el capitán, Julián Montoya, por una acción que volvió atrás en la limpieza de un ruck. En esa primera presión francesa la defensa respondió bien. Sin embargo, en la segunda, el line y el maul tuvo una buena resolución con el try de Flament (7-0).

Los Pumas con 14 jugadores no se quedaron atrás, y generaron un muy buen avance que estuvo a metros de ser try. El penal sancionado por el juez inglés Pearce se transformó en puntos, con la conversión de Albornoz (7-3). Francia aumentó de salida, luego de una mala recepción argentina, con otra patada de Thomas Ramos (10-3) y sobre los 19 minutos volvió a descontar la Argentina, con el segundo penal de Albornoz (10-6). Pero un penal en el scrum en la mitad de la cancha le daba otra ventaja al elenco local, con una nueva conversión de Ramos para el 13-6. El apertura tucumano Albornoz, a los 25m, acercaba otra vez en el partido a Los Pumas (13-9).

En el uso con el pie de los franceses se marcaban las diferencias, con dos notables 50/22. Y un penal evitable de Isgró le dio otra chance a los locales, aunque que no prosperó. Sin embargo, se jugaba en los 22 metros argentinos. Y así aumentó Francia, con el try de Villiere que alargó las distancias (20-9) y se la agrandó aún más con un try-penal y otra amarilla esta vez para Juan Martín González (27-9).

Los locales aprovechaban todo lo que tenían, la Argentina jugaba decididamente mal en ese tramo del partido, muy por debajo de lo esperado. En la última jugada, Ramos, con otra patada, dejó bien en claro lo que hicieron uno y otro en los primeros 40 minutos y selló el 30-9 parcial.





La segunda etapa





El inicio fue con dominio argentino a pesar de estar con 14 jugadores. Sin prosperar, por la buena defensa francesa y algunas acciones de dudosa sanción, con algunos penales no marcados al elenco local con otro arbitraje por momentos parcial.

Francia ya jugaba con el resultado a favor, Los Pumas intentaban achicar a través de alguna pelota recuperada, pero todo con mucha imprecisión. Sin dudas que los locales fueron categóricos cada vez que se situaron en los 22 metros argentinos. Recién a los 15m Los Pumas pudieron anotar. Luego de un line y maul, el pilar Gallo, otra vez ante Francia, anotó el try del descuento (30-16).

Sobre los 17 minutos llegó y marcó Francia, luego de dos pelotas tapadas al recién ingresado Bazán Vélez. Bielle-Biarrey apoyó jugando larga un balón a la carrera para poner el 37-16. El score era exagerado de acuerdo a lo que fue el desarrollo del encuentro. Un equipo local pragmático que no perdonó nada y otro que pagó caro cada uno de sus errores, además de sufrir demasiado las dudosas decisiones arbitrales. Y a los 29, otra vez anotaron Los Pumas, con un pick and go que apoyó “Coco” Ruiz para cerrar el score con el 37 a 23.

El final fue muy desprolijo, por la reiteración de errores en los fallos arbitrales. Eso no quiso decir que Francia no fue mejor que Los Pumas, pero en ciertas decisiones, sin dudas, el juez incidió para que el desarrollo no fuera más equilibrado en el score.

Se cerró un buen año para el seleccionado. Con una ventana negativa (1-2) y el quinto puesto en el ránking mundial más algunas cosas para mejorar. Aunque también rescatando otra cara con respecto a años anteriores.





Las formaciones:





Francia: 1. Jean-Baptiste Gros, 2. Peato Mauvaka, 3. Uini Atonio, 4. Thibaud Flament, 5. Emmanuel Meafou, 6- Francois Cros, 7. Paul Boudehent, 8. Charles Ollivon, 9. Antoine Dupont, 10. Thomas Ramos, 11. Louis Bielle-Biarrey, 12. Yoram Moefana, 13. Gael Fickou, 14. Gabin Villiere, 15. Léo Barré. Head Coach: Fabien Galthié

Argentina: 1. Thomas Gallo, 2. Julián Montoya (C), 3. Joel Sclavi, 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Pablo Matera, 7. Juan Martín González, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Bautista Delguy, 12. Matías Moroni, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Juan Cruz Mallía. Head Coach: Felipe Contepomi

Estadio: Stade de France, París. Árbitro: Luke Pearce (Inglaterra).

Los tantos: Primer tiempo: 8m, try de Falment convertido por Ramos (F); 14m, 19m y 25m, penales de Albornoz (A); 15m, 22m y 40m, penales de Ramos (F); 32m, try de Villiere convertido por Ramos (F); 35m, try-penal (F). Segundo tiempo: 15m, try de Gallo convertido por Albornoz (A); 19m try de Bielle-Biarrey convertido por Ramos (F); 29m, try de Ruiz convertido por Albornoz (A).

Amonestados: 3m, Montoya (A); y 35m, González (A).