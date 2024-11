Presentación de libro Ya no pasan trenes, de Alberto Kreimer (CR ediciones, 2024) hoy lunes 25 de noviembre, a las 19.30 en La Fávrika (Tucumán 1816). Acompaña al autor en la presentación, la escritora Laura Rossi.

En ese sentido, Rossi señaló: “Todos los personajes de este libro se enfrentan a su propio abismo, revelándonos algo que probablemente intuíamos: si cada abismo tiene la profundidad de la propia vida, quién podría juzgar, de antemano, la trascendencia de una decisión, de una acción. Ya no pasan trenes puede leerse, entonces, como un catálogo de situaciones inefablemente humanas que siempre van a ponernos en jaque. La culpa de los sobrevivientes, el abuso sexual, los prejuicios, los mandatos, la culpa, la muerte en sus diversas formas, la mirada de los otros dejan de ser meros enunciados teóricos para hacerse carne en las historias que aquí se narran. En un estilo austero, que va directo al hueso, la prosa de Alberto Kreimer fluye hacia un lugar que incomoda, es el bisturí que abre la herida sin ánimo de sutura. Los protagonistas no salen ilesos de sus historias; los lectores, tampoco. Ya no pasan trenes hace que el mundo que habitamos después de la lectura sea otro, aunque parezca el mismo. ¿No es eso, en definitiva, la literatura?”.

Kreimer nació, creció, estudió, trabajó, vive y escribe en Rosario. Ha prublicado contratapas en Rosario/12, y el cuento “Lo raro fue el silencio” (que integra este libro) fue premiado en el Primer Concurso Literario del ProUAPAM, de la Universidad Nacional de Rosario en 2018. Es autor, junto a otros seis escritores, del libro El resto del universo ha desaparecido, antología del Taller de Escritura del Pasaje Pan 2023 y coautor del libro Dudemos del Progreso, junto a Elsa Emanuelle y Diego García, publicado en 2024.