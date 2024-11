La Asamblea LesboTransFeminista de Salta convoca a participar de una jornada de lucha contra la violencia de género este 25 de noviembre, para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Identidades lésbicas y Trans. A las 18 se realizará la histórica marcha en el centro de la capital salteña. La fecha está atravesada por el contexto nacional y los reclamos orientados contra los recortes a las políticas de género que ha implementado el presidente Javier Milei.

Está prevista una conferencia de prensa y radio abierta a las 9.30 en la entrada de la Ciudad Judicial.

A la tarde, de 16 a 18, en la plaza 9 de Julio, el Instituto Jurídico de Género junto a las organizaciones Andhes, ALFA y GEMA brindarán asesoramiento legal a madres que crían solas a sus hijos e hijas. En paralelo habrá un trueque autogestivo de autoconvocadxs lesbotransfeministas. A las 18 está prevista la marcha, la concentración se hará en este mismo lugar y luego se movilizarán por el centro salteño.

Carmen Chuchuy, referenta de la organización GEMA, que integra la Asamblea, dijo a Salta/12 que este año habrá una marcha unificada en la ciudad de Salta con las organizaciones sindicales que antes solían movilizarse por separado en esta fecha. Consiguieron consensuar con la La Bancaria, ATE, la Corriente Clasista y Combativa y también con la CTA. "Estamos unificadas, Milei lo hizo", resaltó Chuchuy.

El jueves la Asamblea realizó una clase abierta sobre violencia de género donde expusieron militantes reconocidas de la ciudad de Salta. Y en ese espacio también ATE confirmó su adhesión a la marcha.

Las consignas aún no se terminaron de votar en la Asamblea, sin embargo, Chuchuy resaltó que "a nivel nacional, es imposible no hablar de la quita de derechos". "En Salta se está viendo la disminución de preservativos, de anticonceptivos, del acceso a IVE e ILE (la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo)", advirtió.

“Estamos atravesados con las mismas violencias que en el contexto nacional, ni más ni menos, lo macro a lo micro”, sostuvo Chuchuy. “Lo que abordamos con las problemáticas de género es todo lo que nos atraviesa en realidad a las mujeres, la precarización, la pobreza, el hambre, el desempleo, la falta de salud, acceso a la vivienda, lo que vivimos padeciendo hace años, pero ahora es como que se ha identificado más fuerte dentro de muchos sectores, antes era la clase baja, ahora ya afecta a la clase media en este contexto nacional”, añadió.

Por su parte, Inu Yaku Veleizán, integrante de la Asamblea Lesbotransfeminista y referenta de Arpías, destacó: “el hambre es violencia y recae sobre todo en niñeces, mujeres, lesbianas, identidades trans, no binaries y comunidades ancestrales”. Consideró que todo se agrava con “los constantes ataques a la salud mental y la falta de acceso a la salud integral” del gobierno nacional. Destacó que "no hay salud sexual integral con recorte presupuestario” y se expresó en contra del desmantelamiento de la ESI (Educación Sexual Integral).

Un gobierno regresivo

El escenario cambió rotundamente entre el año pasado y el actual, hoy las organizaciones enfrentan un contexto nacional adverso, ante un gobierno negacionista de las problemáticas de género que a estas alturas ha recortado la mayoría de los programas sociales destinados a mujeres, niñas y diversidades sexuales. Una de las primeras acciones de Milei tras su asunción fue el cierre del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que redujo a Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género pero luego la eliminó también.

El gobierno argentino también dio su voto negativo a una resolución conjunta, debatida por 170 países en la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas. Esto ya generó advertencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señaló en un comunicado: “La desprotección de mujeres y diversidades en el país crea un precedente que podría legitimar retrocesos en otros Estados de América Latina, poniendo en riesgo los avances en derechos humanos que costaron esfuerzo alcanzar”.

Chuchuy advirtió que siguen las avanzadas contra los derechos obtenidos, como ejemplo mencionó el proyecto de ley de un diputado libertario para modificar la Ley de Identidad de Género.

Señaló que están "en riesgo los derechos" y aún no se conoce con datos certeros el impacto real que está teniendo el ajuste de Milei en Salta en materia de políticas públicas de género. "Están recortados los programas para organizaciones y cooperativas. Las compañeras salen a vender empanadas, medias. El Trueque está funcionando, se juntan en plazas y barrios", contó.

También dijo que en la prensa leyó que "hay un caso gravísimo de sífilis en Cerrillos". "Me quedé asombrada. No sé qué van a hacer si no hay preservativos", cuestionó.

En Salta se sostiene aún la Secretaría provincial de Mujeres, Géneros y Diversidad, pero si antes no alcanzaban los recursos, el panorama parece más complicado este año en una provincia que ya lleva 10 años en estado de emergencia por violencia de género.

Preocupación por los femicidios

Chuchuy señaló que hay preocupación por la cantidad de femicidios cometidos en 2024 y por las muertes violentas de mujeres que aún no se ha determinado o no se ha informado si son o no femicidios, se refirió al caso del hallazgo del cuerpo de Dalma Salomé Bataches, que fue encontrado con signos de violencia.

También recordó que 11 de noviembre se cumplieron dos meses de la desaparición de Jesica Gutiérrez en la Caldera, cuya pareja se suicidó. Enfatizó en "lo preocupante" que es la desaparición de mujeres en Salta y las investigaciones que en su opinión no se realizan con la exhaustividad que deberían. Mencionó la reapertura de la causa por la desaparición de María Cash con líneas que no se habían abordado.

Asimismo, Chuchuy señaló la investigación que se lleva a cabo en Bahía Blanca ante el hallazgo sin vida de la histórica militante trans salteña Rosario Sansone, cuyas compañeras señalan que "fue travesticidio".

La referenta de GEMA, recordó que este lunes se hará la presentación del informe anual del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres y hay expectivas por conocer los datos relevados. Además, recordó que hay un fallo de la Corte de Justicia de Salta para que el cargo directivo de la representante de las organizaciones sociales sea ocupado por Irene Cari, pero todavía no se ha logrado por razones administrativas del gobierno de Salta.

Chuchuy destacó dijo que hay incertidumbre por cómo seguirá el impacto de las políticas regresivas del gobierno nacional. Dijo que aunque en Salta todavía "podemos salir caminando con el pañuelo verde", en Buenos Aires "están atacando a quienes salen con pañuelo verde". "Hoy en Salta por lo menos podemos salir a protestar o marchar, tenemos garantizadas algunas libertades (...) En Buenos Aires está re dura la cosa", comparó.

La Asamblea LesboTransFeminista se vino reuniendo para organizar la agenda de noviembre en instalaciones de la Universidad Nacional de Salta y ha expresado también su apoyo a los reclamos por el presupuesto universitario.