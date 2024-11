Este lunes Víctor Hugo Morales recordó la figura de Diego Maradona, su gran amigo y astro del fútbol mundial, a cuatro años de su muerte.

En primer lugar, el conductor de La Mañana recordó un editorial que realizó en su programa de C5N el día después de conocerse el fallecimiento del Diez.

“Yo me permito pensar a través de esta música en algo que soñaba como un gol de Maradona, el gol a los ingleses, pero se me había ocurrido de otra manera. Se me había ocurrido decir por ejemplo: Lleva la pelota Maradona, avanza Maradona, escapa a un inglés, escapa a otro inglés, ahí va el genio del futbol mundial... Pero de pronto pasaba algo, de pronto Diego no iba hacia el arco de los ingleses, de pronto Diego empezaba a levantarse, se iba dos metros, cinco metros por arriba del césped, y de pronto Diego trepaba en el aire, la tribuna empezaba a mirar hacia arriba y yo no sabía que hacer con el relato, ¿qué iba a decir, que parecía un ET, que en vez de una bicicleta llevaba una pelota de futbol atada al empeine?, y seguía, era una aureola dorada la que lo iba envolviendo y se metía en el cielo, y de pronto el gol era que Diego se convertía en una estrella", narró el periodista.

Y continuó: "Elijamos una estrella esta noche, que sea Diego, que sea Diego para siempre, y despidámoslo, no con la emoción que nos parte el corazón, recordémoslo tan vivo como su canto, como su baile y como su juego y su osadía”.



Luego de estas palabras, el conductor de la 750 pasó al aire algunos saludos de napolitanos, que aman a Diego tanto igual o más que nosotros, los propios argentinos que lo vimos nacer.

“Muchos recuerdos para Diego de todas partes del mundo. La voz es la de Gigi D'Alessio, un gran cantor napolitano, muy querido. Decía que todos crecen con Batman y él creció con el héroe Diego Armando Maradona. El otro día viene un periodista de Nápoles. Dos horas me tuvo charlando: el amor por Diego. Yo, que ya he hablado bastante y me siento repetido. igual le llevaba el apunte y le daba todas las respuestas posibles porque me daba cuenta de que él venía en un acto de amor por Diego. La entrevista le importaba, pero lo que quería era la música de que le hablaran de Diego, de su Maradona. Un muchacho joven que no lo vio jugar, pero nació con Maradona en el alma, allá en Nápoles”, cerró VHM.