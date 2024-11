Tras el ataque en el Golf de Pinamar, en el que una mujer le partió a otra un palo en la cabeza entre insultos racistas y frases despectivas, se registró un nuevo y similar episodio violento y de contenido racista, esta vez en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ocurrió este domingo, en el barrio porteño de Palermo, cuando un hombre que circulaba por la calle empezó a agredir a militantes de JudiesXPalestina, primero por su pensamiento político-religioso y luego por cuestiones racistas y de clase: "Yo soy rico y ustedes son unos negros de mierda", les gritó, tras exigirles que se vayan de "su" barrio, llamarlos "asesinos de mierda", y jactarse -mientras intervenía la Policía de la Ciudad para que se calme- que "la gente rica (como él) no va presa".

El violento episodio, que quedó registrado en un video que rápidamente circuló por redes sociales, tuvo lugar este domingo en las inmediaciones del bar Blanca Café, donde integrantes del grupo JudiesXPalestina realizaban una protesta para denunciar una agresión que habían recibido el pasado 15 de noviembre un grupo de jóvenes palestinos en ese bar de Palermo por parte de vecinos y comensales que comenzaron a hostigarlos y a pedirles que se retiren por llevar la bandera palestina.

Este domingo, mientras los militantes de JudiesXPalestina volvían de la protesta frente a Blanca Café, un vecino del barrio de Palermo comenzó a hostigarlos. "¿Qué mierda quieren? Se tienen que ir de acá, vayansé de acá con esas banderas de mierda. Hijos de puta. Vayansé de mi barrio. Asesinos de mierda, vuelen de acá", les gritó enfurecido, mientras una agente de la Policía de la Ciudad intentaba intervenir.

En el video, se escucha que una de las militantes, frente a las agresiones, pregunta a la Policía por qué no se lo estaba llevando detenido. Más enojado aún, el agresor le responde, sacando a relucir a los gritos su racismo: "Tengo toda la razón del mundo. No me van a detener. ¿Sabés cuál es la diferencia? Yo soy rico y ustedes son unos negros de mierda. La gente rica no va presa".

Lejos de calmarse, el ataque siguió: "Te vas de mi barrio, vos y todas esas banderas de mierda. Forra, negra de mierda, volá de acá, soreta, asesinos de mierda", insistió el agresor, hasta que finalmente se retiró con la policía.

En respuesta, una mujer -no se llega a ver en el video si es una participante de la movilización o una vecina que justo circulaba por la zona-, exclamó: "Es mi barrio también, se pueden quedar", lo que generó el aplauso de los manifestantes.