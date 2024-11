La decisión del gobierno de Javier Milei ningunear la audiencia que organizó el Papa Francisco por los 40 años del Tratado con Chile generó polémica en el país y sorpresa a nivel internacional. El gobierno chileno mandó al canciller, pero Argentina participó con un funcionario de menor jerarquía, bajándole el precio. El Papa, que tomó nota del desaire, recordó que Cristina Fernández de Kirchner sí estuvo en un acto similar en 2009, al cumplirse 25 años del tratado de paz.

Los ex cancilleres de gobiernos kirchneristas Rafael Bielsa y Jorge Taiana, los del ex presidente Alberto Fernández, Felipe Solá y Santiago Cafiero, y la de Mauricio Macri, Susana Malcorra, firmaron una declaración en la que condenaron la decisión del Gobierno Nacional de "no asistir al acto conmemorativo por el 40º aniversario de la Firma del Tratado de Paz y Amistad" con Chile.

El documento afirma que les resulta "incomprensible" que la gestión del presidente Javier Milei, tenga "un gesto de semejante desprecio gratuito" a uno de los eventos "más trascendentes de nuestra diplomacia en el último medio siglo".

Recordaron que el Tratado de Paz y Amistad con Chile "no sólo puso fin a una rivalidad carente de sentido con un pueblo tan vecino como hermano, sino que abrió un nuevo capítulo en la historia" de ambas naciones, donde se logró destacar "la cooperación, el intercambio y la construcción de una confianza mutua".

"La decisión del Gobierno es un claro menosprecio hacia la diplomacia papal que ha cumplido un rol clave como arquitecta de la paz en nuestra región", concluyeron los ex funcionarios.

También el radicalismo cuestionó la decisión de la Casa Rosada y reclamó la presencia del canciller argentino en el evento.

"Instamos al Gobierno Nacional a garantizar la presencia del ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina en la audiencia convocada por el Papa Francisco en Roma para conmemorar los 40 años del Tratado de paz con Chile", manifestó la UCR que preside el senador Martín Lousteau en un comunicado.

En la audiencia, Francisco pidió que aquel acuerdo histórico sea visto como “un modelo a imitar” ante los actuales conflictos. "El diálogo debe ser el alma de la comunidad internacional”, expresó.

Puso como ejemplos de dolor humano los conflictos en Ucrania y Palestina, donde “la prepotencia del invasor prima sobre el diálogo”. Además, condenó la hipocresía de los estados que hablan de paz mientras priorizan la industria armamentística.

El tratado del que se cumplieron cuarenta años fue firmado en 1984, como cierre de un proceso de mediación del Vaticano iniciado en 1979, cuando tanto la Argentina como Chile estaban gobernadas por dictaduras. La intervención papal en el conflicto por el Canal de Beagle logró evitar la guerra con Chile. Como se sabe, el gobierno militar argentino, en su búsqueda de un conflicto para legitimarse internamente, poco después desembarcaría en Malvinas.

A la conmemoración estaba previsto hasta la semana pasada que asistieran funcionarios argentinos, pero luego de la cumbre de líderes del G20 el Poder Ejecutivo decidió no enviarlos, con el argumento de un desentendimiento con Chile. Así el canciller chileno Alberto van Klaveren viajó al Vaticano para participar de la audiencia, pero la Argentina mandó a la audiencia Luis Pablo Beltramino, embajador ante la Santa Sede.