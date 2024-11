La Cámara de Diputados de Salta aprobó un proyecto de declaración de repudio a una “campaña sistemática” de difusión de videos y noticias falsas que buscan “ofender, agraviar y violentar la persona del gobernador Gustavo Sáenz y a los miembros de su familia”. Los legisladores bregaron “por el cese de este reprochable método utilizado por quienes se esconden en el anonimato”. Asimismo, solicitaron que las autoridades competentes investiguen todos los hechos denunciados.

La iniciativa fue presentada sobre tablas y contó con la firma de 51 de los 60 legisladores que componen la Cámara Baja salteña. El presidente del bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción, Germán Rallé (General Güemes), informó que el espíritu del proyecto nació de la necesidad de “resguardar institucionalmente la figura de quien es la máxima autoridad de la provincia”, así como resguardar la institución que representa el Poder Ejecutivo, que "lleva adelante indudablemente la implementación de la política pública y del manejo del Estado”.

Rallé dijo que el conjunto de bloques que acompañaron el proyecto consideró importante repudiar las reiteradas noticias falsas y videos que se vienen difundiendo y que no representan “una crítica constructiva o una crítica a la gestión del gobernador”, sino que contienen "cuestiones de fondo que lastiman a la figura institucional de la primera magistratura” y a su familia.

“Como hombres de la política no estamos de acuerdo en soportar" la difusión de hechos falsos, "porque así como el gobernador lo vive en primera persona, lo vivimos nosotros cuando vemos en las redes sociales o medios comunicacionales que no son afines a nosotros, que se inventan y se dicen cuestiones que lastiman no solo a personas, sino a nuestra gestión”, expresó Rallé.

Añadió que esta campaña se acrecienta con “una intencionalidad de pegar la figura del gobernador hacia hechos delictivos, que hoy la justicia no está investigando porque no tiene ninguna relación con su figura”.

Por su parte, la presidenta del bloque oficialista Salta tiene Futuro, Socorro Villamayor (Capital), aseguró que es urgente tratar estas temáticas, sobre todo en un contexto digital que amplió los modos de comunicación de la prensa y la propia sociedad. "Lejos de ser utilizado para lo positivo, que es la inmediatez y una mayor comunicación, se ha desvirtuado”, sostuvo. En ese sentido, aseguró que actualmente las redes sociales tiene un efecto “muy negativo” cuando “personas inescrupulosas escondidas en el anonimato emiten falsas opiniones o crean historias que lejos de la verdad están”.

En este marco insistió en que el tratamiento del proyecto adquiere relevancia porque se trata de “la máxima autoridad de la provincia. Si nosotros dejamos pasar que se vapulee y se afecte las instituciones de una manera sistemática (a través de Sáenz), estaríamos en un grave error”, manifestó.

Villamayor aseguró que “es alevosa la manera” en que el gobernador “está siendo golpeado por las redes sociales con absoluta liviandad y escondidos en el anonimato”. Destacó que se utilizan descalificaciones personales, se relatan historias de vidas no ciertas, se crean hechos falsos, que, en muchos casos caen en la figura de la calumnia y de la injuria, “porque hasta delitos le han imputado”.

Si bien destacó la importancia de proteger la libertad de expresión, subrayó que este derecho no debe violar otros derechos, como la reputación de las personas. Además, mencionó la responsabilidad de la sociedad y las instituciones ante la proliferación de mensajes injuriantes, que afectan no solo al gobernador, sino también al bienestar de la comunidad.

El proyecto se aprobó, pero con los votos negativos de los diputados del bloque Ahora Patria, Roque Cornejo y Griselda Galleguillos; la legisladora del PRO, Sofía Sierra, y el diputado Juan Esteban Romero, del bloque oficialista Salta tiene Futuro.

Las negativas y el cruce

Roque Cornejo (Capital), si bien coincidió en el alto nivel de agresión y de violencia que existe hoy en las redes sociales, dijo que se debe “tener como norte la libertad de expresión y la libertad de prensa”. Sin embargo, cuestionó los ataques anónimos y las campañas de difamación contra figuras políticas, incluyendo al presidente Javier Milei, y propuso una modificación en el proyecto para incluir un repudio más amplio a cualquier tipo de ataque o agresión, sea verbal, mediática o física, en vez de limitarse a ciertos casos. La solicitud finalmente fue rechazada.

En tanto, el diputado Romero (Capital) adelantó su voto negativo. De manera irónica se refirió a sus pares como “chupamedias” de Sáenz, ya que consideró que “no hay peor cosa que victimizarse” más aún cuando “ostentan cargos de privilegio, como lo es un gobernador, en donde tiene un presupuesto muy grande en comunicación, en prensa, en donde tiene abiertos siempre los micrófonos para poder revertir todas las cosas que se dicen contra él”.

Dijo que en lugar de enfocarse en comentarios o videos en plataformas como TikTok, la prioridad debe estar en la atención a “las verdaderas víctimas” que son aquellas personas que enfrentan problemas sociales graves, como la pobreza, la falta de atención médica y la educación. “Empecemos a pensar en las prioridades de la gente”, insistió.

La acusación de parte de Romero a sus pares causó revuelo y el diputado Jorge Restom (San Martín) exigió un pedido de disculpas: “Tenemos que empezar a aprender a respetar las instituciones y espero que tenga el valor algún día de pedirme disculpas porque no me siento bajo ningún punto de vista acorde a esos calificativos que el diputado utilizó”. Romero pidió disculpas "a quienes se hayan sentido ofendidos".

También Gloria Seco (Orán) y Laura Cartuccia (Capital) rechazaron los calificativos de Romero. Seco destacó la importancia del respeto y la veracidad en la información, especialmente en el contexto de los ciberdelitos y la difamación hacia figuras políticas, por lo que cuestionó la viralización de noticias falsas que afectan la honorabilidad de la provincia y a sus principales autoridades, enfatizando que esto incita al odio y desprestigia a la provincia. En ese sentido, hizo un llamado a la responsabilidad en los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales, e instó a respaldar las publicaciones con evidencia y mantener un marco de respeto en el discurso público.

En tanto, Cartuccia destacó la importancia de la libertad de expresión, pero subrayó que debe estar limitada por el respeto a la integridad y el honor de las personas, incluyendo la figura del gobernador. Al igual que sus pares, insistió en que hay una campaña malintencionada que busca desinformar y dañar, no solo a políticos, sino también a sus familias. Por lo que pidió que se investiguen estos ataques y que se sancione a quienes están detrás de ellos.