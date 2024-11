La dirigenta social Milagro Sala señaló que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de poner fin a una de las causas en su contra “es una pequeña luz de esperanza dentro de todo lo que pasó”.



No obstante, Sala afirmó que este nuevo capítulo en la persecución política en su contra “no le devuelve” nada de lo que le ·arrebataron”.

“Todas las causas se armaron pagando o amenazando a los testigos para que me imputaran a mí. Es doloroso porque uno se pregunta a quién explicarle todo lo que me está pasando y quién me puede ayudar. Lo único que uno se dice es cuándo cambiará esta Justicia. Si me lo hacen a mí, imaginate cuantas personas inocentes fueron a la cárcel”, sostuvo en la 750.

Todos los integrantes del máximo tribunal –Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti– rechazaron el recurso que había presentado el exgobernador de Jujuy Gerardo Morales contra la decisión de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal de sobreseer a Milagro Sala en la causa de los “huevazos”. De esa forma, los cortesanos desbarataron el intento de Morales de sostener una causa por un hecho sucedido hace una década y media.

La causa se inició a partir de una denuncia que hizo el exgobernador después de un escrache que sufriera mientras daba una conferencia en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, el 16 de octubre de 2009. En 2011, la Justicia pidió la elevación a juicio de Ramón Gustavo Salvatierra y María Graciela López como coautores de daño agravado y amenazas. A Milagro Sala la acusaron de ser instigadora y ni siquiera estaba en Jujuy en ese momento.



“Hoy el lawfare avanzó muchísimo en Argentina. Hoy no podés decir nada de la derecha porque te arman causas enseguida. A mí particularmente me desgastaron mucho, rompieron mi familia. Hoy estoy tomando siete pastillas, para dormir, para estar bien durante el día. Me perjudicaron la salud. Si no hubiese sido por Sergio Massa no hubiera podido irme a operar a La Plata. Y aun así la sigo remando, me acuesto hoy y no sé si me levanto mañana”, agregó.

“Saco fuerzas de donde no hay para poder seguir sobreviviendo, no solo por mí sino por mi familia, por los militantes. Están diciendo que estoy bien de salud, cuando no lo estoy, y me indigna decir públicamente que estoy mal de salud”, cerró.