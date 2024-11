"En la calle ya hay gente que empieza a decir, bueno, comeré menos carne, comeré menos carne. Yo casi no como carne. A ver, no es que es necesario que todos comamos mucha más carne que el resto del mundo. Pero tenés dólares verdaderos o pesos verdaderos, convertibles, en el sentido de que son dólares y que los podés gastar en lo que vos necesitás". Con estas palabras, Cristiano Rattazzi defendió el proyecto de Javier Milei, al punto de militar la baja en el consumo de carne, que es de un nivel récord.

El exhombre de Fiat en la Argentina manifestó en una entrevista televisiva que ya se siente una recuperación en la economía. "Está llegando, no hay duda de que está llegando. Hay un efecto riqueza que se siente a nivel grande, mediano, pequeño; hay créditos que empiezan a aparecer".

El exponente del alto empresariado no solamente expresó que la baja en el consumo de carne es un buen indicio, sino que además remarcó el prejuicio clasista de que los beneficiarios de los planes sociales no quieren trabajar: "Sí hay un problema grave por la gente que siempre fue solamente planera y te dice ‘yo nunca quise trabajar, me quieren hacer trabajar’". Y subrayó que "en dólares, los salarios de los trabajadores formales prácticamente se duplicaron desde el 10 de diciembre del año pasado”.

Este dato se da de bruces con la realidad, como que el salario básico está en 1100 dólares, según Milei. En rigor de verdad, el salario mínimo es hoy peor que el de 2001, tras registrar una caída del 28 por ciento en términos reales entre noviembre de 2023 y octubre de este año, de acuerdo al Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (UBA- Conicet).

A lo que se suma que el poder de compra de los salarios promedio de los trabajadores formales del sector privado quedó en septiembre pasado un 1,5 por ciento por debajo del número de noviembre de 2023.