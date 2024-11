La referente de la comunidad LGBTIQ+ en Santa Fe, Pamela Rocchi, renunció a su cargo de Directora Provincial de Igualdad y Diversidad Sexual. "Siempre dije que primero está mi comunidad y después mi cargo", comunicó a través de sus redes sociales, el martes por la tarde.

Ante esa decisión, las organizaciones Mumalá y Libres y Diverses expresaron "emergencia LGBTIQ+" y "preocupación sobre las políticas públicas vinculadas a las diversidades sexo-genéricas en la provincia". Entre otras cosas mencionaron "demoras en la provisión de tratamientos hormonales y medicamentos, para las personas travesti-trans así como en la entrega de preservativos".

Por su parte, desde la Asociación Compañeras Travesti-trans Autoconvocadas señalaron ante la renuncia que la salida del cargo es "una pérdida significativa".

Rocchi comunicó este martes en redes sociales la presentación de su renuncia al cargo. Además, agradeció al gobernador Maximiliano Pullaro "por la oportunidad", y a Alicia Tate, titular de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad provincial , por “los hermosos momentos compartidos”. También, "a los equipos de la Dirección que este año lo dieron todo. Fue mucho el trabajo que realizamos", dijo.

La militante socialista aclaró: "No renuncio a mi lucha por la comunidad LGBT+ y menos en este contexto que estamos viviendo. Nos vemos en las calles, en alguna esquina o para pintar algún cartel". El mensaje se conoció a través de sus historias de Instagram, aunque no brindó detalles sobre las razones.

La renuncia se conoció el día después del 25N, cuando organizaciones de mujeres y diversidades salieron a la calle a reclamar contra las políticas en detrimento de los derechos conquistados, donde también hubo reclamos al gobierno provincial. Este año se dio el despido de 41 trabajadoras de la Secretaría provincial de Mujeres, Género y Diversidad, entre quienes hay unas 14 de la dirección de Igualdad y Diversidad. Del total, se pudo saber que algunas podrían tener una recontratación bajo otra modalidad, pero otras no.

Consultada al respecto, Liliana Leyes, de ATE Rosario, sostuvo que no hablará de funcionarias -en sus redes mencionó que hace unas semanas fue desplazada de su cargo Sonia Oyola, secretaria de Género- sino del marco político y el rol de las trabajadoras. En ese sentido, dijo que actualmente "hay compañeras en una inestabilidad muy grande, compañeras que no pasaron a planta, no firmaron un contrato, con todas las dificultades que conlleva eso". También, mencionó que muchas mujeres están en situación de vulnerabilidad en los barrios y dijo que este año "no se abrió el cupo laboral trans" en la provincia.

Desde Mumalá y Libres y Diverses plantearon "preocupación sobre las políticas públicas vinculadas a las diversidades sexo-genéricas en nuestra provincia", y señalaron en un comunicado que "las iniciativas estatales orientadas a lesbianas, maricas, travestis, trans, no binaries, intersex + , población en situación de extrema vulnerabilidad, son débiles o inexistentes". Además, indicaron que "no hay programas específicos de acompañamiento alimentario o de acceso a artículos de primera necesidad, económico, laboral, en vivienda, entre otros derechos. Asimismo, se observaron demoras en la provisión de tratamientos hormonales y medicamentos, para las personas travesti-trans así como en la entrega de preservativos"; y que "se evidencia el debilitamiento de los equipos de salud.

De acuerdo al estudio Primer Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y Genérica en la Argentina de la Universidad Nacional del Litoral, sobre una población encuestada de 1128 residentes en el territorio santafesino, un 60% de las personas trans fueron discriminada/os por su identidad de género en el ámbito laboral, seguidas de un 40% de no binaries. Además, se reportaron alarmantes cifras en todas las identidades en niveles de ansiedad y estrés superiores al 70% y con picos de 97,7%. Por lo cual se hace indispensable el acceso a la Salud Mental para la población LGBTTIQ+".

El comunicado agrega que "la situación descripta se complejiza más aún, a partir de los ajustes, recortes y/o eliminación de las políticas nacionales (el anuncio de un decreto para eliminar el DNI No Binario por ejemplo) que aún con sus grandes límites, fueron diseñadas para mejorar la calidad de vida de la población diverse–disidente. Los discursos de negación de las diversidades sexo-genéricas, el odio de género, siembran y multiplican la violencia y la discriminación".

Por eso, consideran que "es indispensable redoblar esfuerzos desde el Estado provincial, y la restitución de políticas en el orden nacional, que garanticen acceso y continuidad educativa; inserción y permanencia laboral; acceso pleno a los derechos alimentarios, en salud y herramientas para monitorear y erradicar agresiones y violencias".

Por su parte, desde la asociación Compañeras Travesti-trans Autoconvocadas, plantaron "angustia y desagrado ante ante la reciente renuncia". Además, en un comunicado expresaron que " a lo largo de este año fuimos testigo del compromiso y la dedicación de Pamela Rocchi en el acompañamiento a las compañeras travesti-trans en todos los territorios de la provincia. Su cercanía ante situaciones ante situaciones habitacionales y problemáticas generales fue fundamental para que muchas podamos acceder a la pensión 5110 y que se garantice la reparación histórica para las compañeras adultas mayores".

Al mismo tiempo, señalaron que "en un contexto de creciente represión y un gobierno de ultraderecha que amenaza nuestros derechos, contar con la figura de Pamela ha sido un rayo de esperanza". Y plantearon: "Queremos reafirmar nuestra solicitud de que continúe en el cargo. Su liderazgo y compromiso son esenciales para seguir avanzando hacia la igualdad y la justicia que tanto necesitamos. Esperamos que se escuchen nuestras voces y que se valore el trabajo que realizó hasta ahora. La lucha por nuestros derechos sigue y necesitamos aliadas en este camino".