Socios. El partido de Central con Racing se jugará mañana a las 19.30 en el Gigante de Arroyito. Por la clausura de la popular norte de parte de la Asociación del Fútbol Argentino hubo ayer 11 mil ubicaciones menos disponibles para hacer reserva de lugar. Los socios que tienen el abono de reserva pago por todo el torneo (era una opción a principio de año y son menos de tres mil) deberán ingresar, sin pagar costo alguno, a la platea de Cordiviola. De esta manera nadie que tenga entrada o hizo reserva de lugar en la popular sur se quedará fuera del estadio. Los socios con cuota de noviembre paga pueden comprar plateas a 25 mil pesos.

El equipo. Ariel Holan no podrá disponer mañana de Ignacio Malcorra. El diez sufrió una lesión muscular y no volverá a jugar en la presente temporada y si no renueva contrato con el club su partido con Central Córdoba en Santiago del Estero fue el último con la camiseta auriazul. Tomás O’Connor es la principal opción de reemplazo que tiene el entrenador para armar el once titular que recibirá al campeón de la Copa Sudamericana. Pero la formación puede tener alguna variantes más, quizá en defensa, y todo quedará confirmado luego del ensayo de fútbol de hoy en Arroyo Seco.