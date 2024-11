El piloto argentino de Williams, Franco Colapinto, comenzará este viernes su participación en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, cuando dispute las prácticas libres y la clasificación de la Sprint Race.

El semáforo se pondrá en verde a las 10.30, cuando comenzarán las prácticas libres. Allí, Colapinto dispondrá de una hora para conocer este circuito en el que nunca corrió.

Más tarde, a las 14.30, se llevará a cabo la clasificación para la Sprint Race, y el piloto de Pilar tendrá una buena oportunidad para tomarse revancha tras el choque que protagonizó en la Qualy del GP de Las Vegas, donde dejó totalmente destruido a su Williams FW46.

El GP de Qatar será el octavo para Colapinto en la Fórmula 1, puesto que ya corrió en Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, México, Brasil y Las Vegas. El mejor resultado para el argentino fue en el GP de Azerbaiyán, donde cruzó la bandera a cuadros en la octava posición.

Este Gran Premio también será una gran oportunidad para que Colapinto vuelva a conseguir buenos resultados, ya que en sus primeras seis carreras no había bajado de la duodécima posición, pero en Brasil debió abandonar por un fuerte choque en la lluvia y en Las Vegas terminó decimocuarto luego de largar desde el pit lane.

La conferencia de prensa

"Estoy mostrando lo que puedo hacer. La confianza no se pierde por esas cosas, creo que eso es lo importante", respondió Colapinto cuando le preguntaron si consideraba que sus choques recientes generarían desconfianza entre aquellos que podrían darle un asiento definitivo para la F-1. "No fue un fin de semana fácil, pero aprendimos", reconoció el argentino en la rueda de prensa previa al GP de Qatar.

"Obviamente los resultados de las últimas dos carreras no fueron los deseados. Fueron cinco grandes carreras, las previas, y dos en las que tuvimos problemas. En Las Vegas me estaba sintiendo bien, muy cómodo con el auto, estaba haciendo buenas vueltas en la clasificación y desafortunadamente en la última vuelta de la Q2 todo era un desorden. Eso me puso en una situación en la que estuve al límite y me acerqué demasiado a los muros. Es parte del proceso", sostuvo el piloto de 21 años .

"En Las Vegas fui muy cauteloso en las prácticas libres 1, 2 y 3; y luego en la clasificación hay que arriesgar más y acercarse a los muros. Esto es lo que hacemos, y hay que asumir los riesgos. Desafortunadamente me pasé un poco, pero es parte del automovilismo y son cosas que pasan", añadió el oriundo de Pilar.

En cuanto a estar en Qatar, se mostró muy emocionado por el recuerdo del Mundial que ganó la Selección. "Es un lugar especial para todos los argentinos. Como país, pasamos por mucha felicidad acá en Qatar. Estoy muy feliz de estar acá y de correr en la Fórmula 1, de poder representar a mi país", aseguró.

¿Qué será de Colapinto en 2025?

El futuro de Colapinto en la Fórmula 1 sigue rodeado de especulaciones. Pero Gunther Steiner, ex director de Haas, dejó entrever una posibilidad sorprendente, donde supuestamente la escudería de Williams tomó una decisión para 2025: "Ya lo han vendido a otro equipo por no sé cuántos millones".

Steiner señaló que el revuelo mediático en torno a Colapinto podría estar afectando su desempeño en la pista: "Creo que ha habido mucho bombo alrededor de él. Para mí, Colapinto ha hecho un gran trabajo en las dos o tres primeras carreras. Conducir a la par de Alex Albon es bueno. Es un buen piloto".

También en declaraciones exclusivas a Motorsports, Steiner dijo: "Por eso te levantan cuando tienes una buena actuación. Hay que lidiar con eso, y también con él como equipo".