Desde el gobierno nacional plantearon como uno de los fundamentos de su gestión que “para cada necesidad habrá un mercado”. El libre mercado solo se ocupa de las necesidades que puede mercantilizar y que les propicia determinados niveles de ganancias empresariales. Maximizar sus beneficios económicos es el objetivo de la empresa privada y cuando sectores o actividades económicas no le generan rentabilidad, sus factores productivos se trasladan hacia otras actividades más rentables, quedando las necesidades de bienes o servicios de esos sectores insatisfechas.

Pero hay necesidades muy importantes para la sociedad y las personas de las que el libre mercado no se encarga porque carecen de atractivas ganancias y quedarían desentendidas e insatisfechas si el Estado no las gestiona.

Un ramal ferroviario bajo administración de una empresa privada y en el que los resultados económicos no generan ganancias puede ser cerrado y quedar sin funcionamiento. Sin embargo, aunque económicamente no es atractivo puede que sea la única vía de acceso a determinadas localidades para el transporte de pasajeros y de cargas, revistiendo un rol estratégico y social determinante para el sostenimiento económico social de esa región. Esto ya ocurrió durante la aplicación del modelo neoliberal en los años noventa del pasado siglo, generando consecuencias hasta el presente.

Una necesidad esencial para cualquier ser humano es el acceso a la salud. Pero si no dispone de los recursos económicos necesarios para pagarla no podrá formar parte del mercado de salud privado, sufriendo consecuencias que pudieran poner en riesgo su vida. La sociedad mediante la gestión pública del Estado permite satisfacer este tipo de necesidades básicas para los sectores más vulnerables a las que el mercado privado no da soluciones.

No todo tiene precio

No todo tiene un precio, aunque el neoliberalismo lo considere como uno de sus fundamentos y así lo dicta en su discurso hegemónico.

Los precios y los mercados son invenciones imperfectas e históricamente transitorias construidas por la sociedad como modelos de la realidad. Pero esos modelos tienen limitaciones cognitivas para reflejar todos los aspectos de la realidad y de los complejos problemas económicos y sociales que intentan abarcar y solucionar.

El mercado estima precios a bienes y servicios a partir de esos modelos, pero es insuficiente para valorar necesidades y complejidades sociales que sus modelos no son capaces de incluir en sus variables.

Estas insuficiencias de los modelos se acentúan cuando son construidos con visiones de la sociedad que ponen el foco fundamentalmente en los aspectos únicamente técnicos y económicos y relegan a planos inferiores condiciones sociales imprescindibles para el bienestar colectivo, la convivencia democrática y necesidades básicas para los sectores menos privilegiados del modelo.

El valor de algunas necesidades humanas, incluyendo la del derecho a la vida y la dignidad humana son algunas de las valoraciones a las que el mercado de manera insuficiente e imperfectamente intenta asignar y determinar precio.

Las necesidades que constituyen derechos humanos como la salud y la educación no deben dejarse únicamente a cargo del mercado y de sus decisiones basadas fundamentalmente en la oferta, la demanda y la maximización de ganancias. Son actividades que inciden determinantemente en el equilibrio social más que en el equilibrio del libre mercado.