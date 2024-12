En 2021, Nonpalidece, una de las bandas de reggae más importantes del país, cumplió 25 años de carrera musical, pero las restricciones sanitarias de la pandemia le impidieron salir a tocar y celebrar tantos años de música con su público. En ese momento, decidieron publicar un nuevo disco, Nonpalidece (2021), pero no pudieron darle el “marco celebratorio” que deseaban a ese cuarto de siglo. “No muchos proyectos logran perdurar en el tiempo, entonces queríamos celebrarlo”, dice Néstor Ramljak, cantante y letrista de Nonpalidece. “Entonces, empezamos a pensar en grabar un disco diferente. En un momento se nos ocurrió hacerlo en Río, en Brasil, y tratar de convocar a algunos invitados. Después eso se desestimó. Pero en una sobre mesa pos ensayo se tiró el nombre de Jamaica, casi como un chiste. Se lo comentamos a la gente del sello Pelo Music y les gustó la idea. Empezamos a tejer ese sueño y en un momento se concretó”.

El resultado es Hecho en Jamaica (2024), un disco ambicioso y faraónico que reúne a invitados de la talla de Fito Páez, Fabiana Cantilo, Natiruts, Raly Barrionuevo, Juanse, La Delio Valdez, La Mala Rodríguez, Big Youth y Mykal Rose, entre otros. “Pero no se concretó primero como un disco de featurings sino como un proyecto para grabar un disco en Jamaica celebrando nuestra vida y nuestra carrera”, precisa Ramljak sobre la idea original de este disco de versiones de canciones propias que presentarán el 24 de abril en el Movistar Arena. “El productor general del disco, Brinsley Forde -fundador de Aswad, banda clave de reggae inglés-, nos linkeó con Jamaica, alquiló los estudios y viajó cinco días antes. ¡Se puso la 10! Cuando llegamos a la isla, nos había dicho que iban a llegar músicos jamaiquinos porque se enteraron que íbamos. Entonces, empezaron a grabar algunos personajes como Big Youth y Sly Dunbar”, recuerda el vocalista.

El viaje de Nonpalidece a tres estudios de grabación jamaiquinos sucedió entre el 1 y 15 de marzo de 2023. En la estadía en Jamaica empezaron a fantasear con algunos invitados, casi como un juego. Ahí surgieron en una sobremesa los nombres de Fito Páez y Fabiana Cantilo. “Fue creciendo la idea y a partir de que tuvimos devoluciones positivas nos fuimos entusiasmando. Cuando tenés algunos invitados, como Fito, los otros artistas se interesan más. ‘El efecto Fito’, le digo yo”, bromea Ramljak. Si bien el disco consta de doce canciones, en febrero de 2025 lanzarán una versión de “Tu presencia”, con La Mala Rodríguez, y luego darán a conocer tres canciones más, todas con invitados sorpresa. En total, grabaron 16 temas y un documental que registra el viaje por las tierras de Bob Marley.

Entre los clásicos que grabaron, se destacan las versiones de “Mr Musik” junto al músico vasco francés David Cairol, “En el Aire” con No Te Va Gustar, “Mi fortaleza” junto a Alborosie, "Dame luz" con Big Youth, Brinsley Forde y Bongo Herman, "Grita lo que sientes" con Ke Personajes, "Nuestras ideas" con Raly Barrionuevo, "Para dónde corrés" con Luis Alfa y "La flor" con Natiruts, entre otros. “Teníamos claro que era un disco palo y a la bolsa. No había intenciones de reformular las canciones desde la estructura y la armonía”, dice Ramljak sobre el abordaje de las versiones, que son bastante fieles a las originales. “De todos modos, en estos años las canciones han logrado alguna variación que el vivo les fue otorgando”.

-¿Es una forma también de darle una nueva vida a la canción y de llegar a un público nuevo?

-Creo que eso se le terminó dando la participación de los invitados. Muchos de ellos no provienen del reggae; por lo tanto, por primera vez cantaron sobre un formato rítmico y armónico que es el reggae. Por ejemplo, en “Love Song”, Fito rompió todo melódicamente y estuvo bien, porque ahí es cuando el tema gana. Primero, porque él lo reinterpreta y al hacerlo encuentra una mejor manera de grabarlo. Después, cuando uno lo escucha, encuentra un giro nuevo, una frescura en la canción. Fito y Fabi son dos profesionales de la música. Fito en un momento se puso a producir y trabajar sobre el tema. También grabó piano. Hizo dos tomas enteras de improvisación que quedó al principio del tema y en el solo del saxo. Fito se toca todo, tiene una cabeza muy volada.

-¿Cómo fue la experiencia de grabar en Jamaica, con lo que eso representa para una banda del género? ¿Ya conocían el país?

-Ninguno de la banda conocía, solo Agustín (Azubel), el saxofonista. La experiencia fue muy bonita y enriquecedora, porque además fuimos a tres estudios emblemáticos. Fue también como una especie de viaje de egresados. Fuimos, por ejemplo, a Harry J, que es un estudio donde Bob Marley grabó sus primeros discos. Ahí grabaron artistas como los Rolling Stones, Michael Jackson y Stevie Wonder. Cuando entré me pasó algo como un sacudón, una electricidad. Porque son lugares que están muy cargados, se grabó mucha música emblemática ahí. En ese momento estaban filmando la película de Marley, entonces la isla estaba muy revolucionada, porque estaban todos sus hijos. Hicimos una pequeña recorrida durante cuatro días y palpamos la cultura jamaiquina. Eso incrementó la manija y las ganas de grabar. Nos nutrimos de eso, de la música, de la cultura, mucho reggae clásico.

El disco arranca con una versión electrizante de "Reggae en el universo", con la participación del jamaiquino Mykal Rose. Una canción que proviene de uno de los discos más populares de Nonpalidece, Hagan correr la voz (2006). Un verso de la letra resuena fuerte en este presente: "Necesitamos organización, para eso es la reclusión/ Somos soldados de la nueva generación y nosotros somos el ritmo/ Queremos que sea distinto, marcamos el pulso en esto, nuestro manifiesto". En el disco, hay otras canciones que recobran sentido o vuelven a decir nuevas cosas en este contexto social y político: “Grita lo que sientes”, “Creemos en nuestras ideas” y “Para dónde corrés”. “Sí, definitivamente”, confirma Ramljak “Muchas de esas canciones tienen una génesis en un periodo inmediato a 2001 y 2002. Entonces, muchas de esas líricas estaban cargadas de ese momento”, amplía.

“Si bien Nonpa tiene una lírica con cierta poesía, no es tampoco una lírica compleja y metafórica que genera ambigüedad. Lo que más me sorprende de esto es que estamos transitando momentos muy similares a aquellos, inclusive con medidas que se están queriendo tomar, como las privatizaciones de empresas estatales”, continúa. “Esta situación que estamos viviendo hoy tiene mucho que ver con el 2001 y 2002. Hay cosas que ya vivimos. Entonces, si, hay muchas de esas canciones que tienen esa impronta, que se reinterpretan y se vuelven a asociar a este momento. En ese sentido, son un poco atemporales algunas canciones”.

-Cada tanto el país vuelve a un ciclo de individualismo extremo y políticas antipopulares…

-Aparte es un momento de mucho escrache. Está muy avalado desde arriba. Lo único que hay que auditar es la cabeza del salame que tenemos de presidente. Él le da legitimidad a un discurso violento y putea a todo el mundo. No es una sociedad en la que me interese desarrollarme. Entonces, es importante que empecemos a plantarnos, porque ya pasó la mojada de oreja. Están demasiado provocativos. Si estás en desacuerdo con el gobierno te dicen “planero” o "se te acabó el curro". Es un nivel de debate muy bajo. Hace 28 años que Nonpa hace un reggae que no tiene que ver con "me dejaste, te extraño, no puedo vivir sin tu amor"... Están bien las canciones de amor, no tengo un problema con eso, pero si todo tu repertorio ronda en el desamor, me parece que te confundiste de género. Cuando nos dicen que no hablemos de política, yo respondo que el reggae nació en un momento social y político de Jamaica en el que se mataban a tiros. Marley apoyó públicamente a políticos. En un concierto juntó a los dos políticos más importantes de la Isla y les hizo darse la mano en frente de todos. Entonces, ese discurso de "no hagan política" no me gusta. Nonpa es una banda que transitó todo el under, no nos tienen que contar nada.

-Además, ustedes siempre apoyaron y tocaron en los festivales organizadores por Abuela de Plaza de Mayo, por ejemplo.

-Hay dos fundaciones que siempre apoyamos: la de Susana Trimarco, Fundación Marita Verón. Tenemos un apoyo incondicional con Susana y la lucha en contra de la trata de personas. Y la otra relación es con Abuelas: ellas levantan el teléfono porque necesitan un concierto y saben que Nonpa está incondicionalmente. Aunque parezca mentira, hay que reafirmar algunos conceptos en esta época.