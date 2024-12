La parroquia “Natividad del Señor” del padre Ignacio Peries sufrió ayer en la madrugada un ataque incendiario cuando dos personas arrojaron una molotov contra la fachada del lugar. La iglesia está ubicada en barrio Rucci, en la zona norte rosarina, donde además dejaron una nota en nombre de “La mafia” en la que piden la liberación del presunto jefe de una banda detenido el último jueves. El fuego sólo llego a dañar los primeros escalones del ingreso.

La situación fue detectada por las fieles qie concurrieron ayer a la casa religiosa de Juan de Dios Mena al 2200, quienes dieron aviso al Ministerio Público de la Acusación. La causa fue tomada por el fiscal Pablo Socca, quien envió a una brigada de Balaceras de la Policía de Investigaciones, que quedó a cargo del relevamiento de cámaras de la zona, de toma de testimonios y levantamiento del material que arrojaron los atacantes. Por el momento no está clara la mecánica. Se cree que los agresores llegaron en un vehículo, uno se bajó para tirar la molotov y el papel, e inmediatamente se dieron a la fuga.

Socca es uno de los dos fiscales –junto con Lisandro Artacho– que habían ordenado 38 allanamientos el pasado jueves que terminaron con siete detenidos y el secuestro de 3 millones de pesos, 2 mil dólares, 140 envoltorios de cocaína, cuatro autos y trece motos.

Uno de los siete arrestados fue Marcelo Oscar Fernández (42), alias “Frentudo”, el presunto líder de una organización que opera hace al menos tres años en Parque Casas y que mantuvo disputas a tiros en el territorio con la presunta banda de Francisco Riquelme, un recluso estrechamente relacionado con el condenado narcotraficante Esteban Lindor Alvarado.

“Frentudo”, que en 2017 se enfrentó con agentes de la comisaría 30ª durante un cortejo fúnebre tras un crimen, cayó en Freyre al 2000, en el interior de una propiedad cuya fachada indicaba que allí había un mini market abierto las 24 horas, aunque de acuerdo a las tareas de inteligencia, el negocio era una “pantalla” para la venta de drogas al menudeo.

La estructura que fue allanada el jueves tendría la particularidad de que los soldaditos trasladaban el dinero y bochitas de cocaína y marihuana en bicicleta para evitar ser detenidos en controles vehiculares de rutina.

Según trascendió Frentudo será imputado junto con Gastón S., Daniel A., Brian F., José R., Soledad C. y Sandra Verónica A. y serán llevados a audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal entre finales de la próxima semana y la siguiente, ya que los fiscales aún procesan elementos que fueron incautados en los operativos federales, que incluyeron requisas en las cárceles de Piñero, Resistencia, Marcos Paz y Ezeiza.

La estructura investigada de Frentudo tiene una particularidad: está segmentada en dos “células”, una liderada por él y otra por “Los mellis”, que son los hermanos Ivo y Alejo D., quienes tienen coordinado el territorio en el que vende cada una sin enfrentamientos armados.

Tal como publicó el portal Rosario 3 con la firma de Bruno Bettiol "años atrás, el Frentudo'Fernández se jactaba de ser "el mejor escruchante de todos los tiempos" y miraba con desprecio la violencia del narcomenudeo que explotaba en Rosario hace una década. Lo expresaba en largos posteos de Facebook donde contaba su historia y hacía catarsis en contra de los policías que mataron a su hermano Alexis 'Locochi' Berti, en un controvertido episodio de mayo de 2017 en barrio Parque Casas.

Frentudo nunca ocultó su profesión de delincuente. 'Sí, soy ladrón, es lo que me quedó, porque cuando tenía 18 años y trabajaba me llevaron preso por algo que no hice y estuve un año preso de onda. Después salí y dije 'esta vez me van a llevar preso, pero por algo que haga yo' y ahí me volví el choro que soy y aprendí mucho”, contaba a fines de la década pasada en una cuenta de Facebook que, al parecer, hoy está inactiva".