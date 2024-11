Las autoridades ucranianas denunciaron este sábado la muerte de cuatro personas y 21 heridos en un ataque con misiles rusos cerca de la ciudad de Dnipró, además de la muerte de al menos otras dos personas en la región de Jersón. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso comunicó que las Fuerzas Armadas de Rusia realizaron ataques contra aeródromos militares e instalaciones energéticas de Ucrania y las autoridades rusas en Daguestán, anunciaron la suspensión temporal de operaciones en un aeropuerto a causa de una amenaza de drones por parte del Ejército ucraniano.

La ofensiva en Dnipró

Respecto al ataque en Dnipró, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski indicó que el bombardeo dañó un edificio residencial y un almacén. "Una operación de rescate está en curso en el distrito de Dnipró tras el disparo del misil. (...) En este momento, sabemos de cuatro personas muertas por este ataque ruso", dijo el mandatario en un mensaje en Telegram. El gobernador regional, Sergui Lyssak reportó 21 heridos, ocho de los cuales graves. "Sufren heridas penetrantes, lesiones en órganos internos y fracturas", indicó también en su canal de Telegram.

La ciudad de Dnipró, que tenía 970.000 habitantes antes de la guerra, fue atacada el 21 de noviembre por un misil hipersónico ruso denominado "Oreshnik". Un día después, el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó iniciar la producción en serie de este misil experimental. "Seguiremos realizando pruebas, incluso en condiciones de combate, en función de la situación y la índole de las amenazas para la seguridad de Rusia", declaró en una reunión televisada con altos mandos militares.

El Oreshnik ("avellano", en ruso) es un misil balístico con capacidad nuclear, de alcance medio, lo que supone que puede alcanzar blancos situados en un rango de 3.000 a 5.500 kilómetros. "El sistema Oreshnik no es un arma estratégica, en cualquier caso, no es un misil balístico intercontinental, no es un arma de destrucción masiva, incluido porque es de alta precisión", dijo el líder del Kremlin.

Dos muertos en Jerson

En lo que refiere al ataque ruso en la región de Jersón que mató a dos personas, la Fiscalía regional de Jersón informó en comunicado publicado en su perfil oficial en Facebook: "Según los investigadores, el 30 de noviembre a las 11.15 (hora local), militares rusos atacaron una de las paradas de colectivo de la aldea de Antonivka. Un hombre y una mujer murieron en el bombardeo, otro civil resultó herido y fue hospitalizado".

Las autoridades regionales pusieron en marcha una investigación para aclarar los hechos y dirimir responsabilidades en el futuro. "Los fiscales, junto con los investigadores, toman todas las medidas necesarias para documentar los crímenes cometidos por los soldados de las Fuerzas Armadas rusas", destacó la Fiscalía.

El parte ruso

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso anunció en un comunicado que las Fuerzas Armadas de Rusia realizaron ataques contra aeródromos militares e instalaciones energéticas de Ucrania que garantizaban el funcionamiento del complejo militar-industrial del país. Además, los sistemas de defensa antiaérea rusos derribaron un misil de largo alcance Neptún, un proyectil del complejo de lanzacohetes múltiple HIMARS y 45 drones lanzados por Ucrania contra territorio ruso, agregó el canal de televisión ruso RT.

La cartera también comunicó que 10 misiles ATACMS, de fabricación estadounidense, lanzados por Ucrania, fueron derribados a lo largo de la semana, al igual que 15 bombas guiadas Hammer de fabricación francesa y JDAM de fabricación estadounidense y 353 vehículos aéreos no tripulados. Además, el comunicado indica que 34 militares ucranianos fueron capturados esta semana, 17 de los cuales se rindieron en la provincia rusa de Kursk.

Las autoridades de la república rusa de Daguestán, ubicada en la región del Cáucaso, informaron la suspensión temporal de operaciones en el aeropuerto de Majachkalá-Uytash debido a una amenaza de drones del ejército ucraniano. Es una instalación clave en el tráfico aéreo hacia Armenia y Azerbaiyán, y especialmente hacia el territorio de Georgia.

Zelenski pide el apoyo de América Latina

Mientras tanto, Zelenski destacó la necesidad de apoyo de América Latina para defenderse de los ataques de Rusia y lograr una paz justa, durante reuniones con diputados y diplomáticos de 14 países de la región. También pidió profundizar la cooperación económica, tecnológica y educativa con América Latina, y solicitó apoyo para contrarrestar la desinformación rusa, abordar los ataques diarios de misiles y drones, y garantizar la seguridad alimentaria global. Además, el mandatario agradeció a los países latinoamericanos por su participación en la Cumbre de la Paz celebrada en junio en Suiza y remarcó: "Putin cree en la guerra, cree en sus misiles. Pero tenemos que obligar a Rusia a una paz justa".

En cuanto a la situación de niños ucranianos secuestrados por Rusia, la asesora del Gabinete del Presidente, Daria Zarivna, solicitó la ayuda de América Latina para su regreso, revelando que, de los casi 19.000 niños retenidos en Rusia, solo 1.000 han sido liberados hasta la fecha. Zarivna, responsable de la iniciativa "Bring Kids Back UA" (Devolvamos a los niños), explicó que los niños son sometidos a cambios forzados de nombre, se les impide hablar ucraniano y corren el riesgo de ser reclutados por el Ejército ruso. Hizo un llamado a los países latinoamericanos a compartir su experiencia en la reparación de las heridas sociales causadas por traumas similares para ayudar en la recuperación de estos niños.