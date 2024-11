Franco Colapinto vivió un sábado aciago en su penúltimo Gran Premio de Fórmula 1 en esta temporada, ya que no pudo pasar del puesto 18 en el Sprint, mientras que logró la posición 19 para la grilla de partida de la carrera de este domingo. Pese a los cambios en el chasis en su Williams, el auto del argentino no estuvo a la altura y no pudo salir nunca del fondo de la fila en el circuito de Lusail en Qatar.

Los cambios en el chasis que impulsó Williams motivaron una penalización que obligó a que Colapinto, que había clasificado último, partiera desde los pits en el Sprint. Y si bien las modificaciones surtieron efecto, el piloto argentino apenas pudo trepar hasta el puesto 18 en la prueba de 19 giros, luego de superar al mexicano Checo Pérez en la salida de los boxes y al chino Guanyu Zhou cuando promediaba la carrera. Un ritmo aceptable despertó la ilusión de una buena clasificación, pero sólo se trató de un espejismo. En la Q1, Colapinto estuvo lejos del corte y se tuvo que conformar con el puesto 19.

"Cambiamos un par de cosas, pero las ruedas no estaban acomodadas, tuve que dejar pasar muchos autos en mi último run, no tenía grip adelante, después atrás... Fue complicado para encontrar el grip, hicimos un par de cambios que no funcionaron mucho", dijo el argentino después de su registro de 1m22s594 que sólo le permitió superar al francés Esteban Ocon con el Alpine. "Cambió todo un poco y no fue ideal. Pero bueno, ya está. Es parte del fin de semana y lamentablemente no fue una buena qualy, por lo que hay que remontar", se quejó el argentino. "No me había pasado antes: se sintió feo de manejar. El segundo run fue mejor adelante, pero patiné mucho atrás y la goma estaba fría. Se sintió raro de manejar, el auto no lo probé con poca nafta y no me sentí cómodo con el auto, eso es lo que más me da bronca", continuó el lamentó de Colapinto.

La clasificación para Williams resultó para el olvido, ya que Alex Albon tampoco pudo pasar el corte de la Q1 al quedar decimosexto con un registro dos décimas más veloz que el de Colapinto. Y el tailandés tampoco tuvo una buena Sprint, ya que completó las 19 vueltas en el puesto 15. El ganador resultó Oscar Piastri con su McLaren, que en la última curva recibió el regalo de su compañero de equipo Lando Norris, que aflojó el ritmo y se dejó superar en compensación a lo que había hecho el australiano en carreras anteriores. Tercero finalizó el británico George Russell con su Mercedes.

En la clasificación para la carrera del domingo, el impacto lo dio el campeón Max Verstappen, que en su último intento consiguió el mejor giro del fin de semana para quedarse con la pole position por delante de Russell y Norris. El neerlandés buscará una nueva victoria en la competencia prevista para las 13, en la que Colapinto intentará conseguir un buen ritmo para remontar desde atrás.