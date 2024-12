"Artivismo" es un concepto que define a la perfección el espíritu del Festival Internacional de Arte Queer (FAQ), un evento que contempla una amplia gama de manifestaciones artísticas y concibe a la cultura como un hecho político capaz de generar transformaciones, y consolidar una sociedad más justa e igualitaria. El festival creado y producido por Brandon Asociación Civil y Cultural y FAC: Frente de Acciones Culturales tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires y se erige como una celebración colectiva en el marco del mes internacional de los Derechos Humanos, un encuentro que se convierte en canal de expresión, educación y goce para fortalecer lazos y complicidades. La séptima edición comenzará este martes 3 y se extenderá hasta el 8 de diciembre en distintas sedes de CABA. La programación está disponible en la web.

En el contexto actual, FAQ deviene trinchera, un lugar de resistencia necesario en tiempos hostiles. Cuando se les consulta a Lisa Kerner y Violeta Uman, directorxs del festival, sobre el significado de FAQ en un momento de ataques constantes impulsados desde el mileísmo hacia la comunidad LGBTIQ+ y el sector cultural, ellxs dicen: "En primer lugar, significa asumir un deber fundamental para hacer frente a los intentos de censura y hostigamiento que afectan tanto a la comunidad LGBTIQ+ como al ámbito cultural en su conjunto, asumir un acto de compromiso con nuestros valores, y la oportunidad de repensarnos y reinventarnos en cada edición y en cada contexto. Por supuesto, no es fácil seguir adelante con un proyecto así hoy. No es fácil seguir adelante en general. No es fácil pagar las cuentas y menos financiar un festival. Pero es imprescindible. Saltar los obstáculos, seguir adelante, recuperar la alegría. Como sea, hay que seguir haciendo. Usar lo adverso como motor, como potencia, porque como decimos siempre, ¡somos muchxs, somos unx y estamos juntxs!".

FAQ7 propone una programación que incluye proyecciones, performances, conversatorios, exposiciones artísticas y música en vivo. Una de las actividades destacadas será el conversatorio agendado el viernes 6 a las 20 en Casa Brandon (Luis María Drago 236) que tendrá como protagonistas a las activistas Fefa Vila (España) y Verónica Gago (Argentina). Lxs directorxs cuentan que ese cruce responde a "la necesidad de generar un diálogo entre dos voces feministas clave en un contexto político de creciente retroceso conservador". "Aquí se ofrecen perspectivas distintas pero complementarias para reflexionar sobre cómo las prácticas políticas pueden reinventarse frente a las amenazas conservadoras utilizando el arte como herramienta. Movimiento cuir feminista, imaginarios y prácticas políticas en tiempos de ataques a los derechos", destacan.

Los domingos mueren más personas, de Iair Said.

También habrá un espacio dedicado al séptimo arte en Cine Arte Cacodelphia (Av. Roque Sáenz Peña 1150), donde se proyectarán películas como Los domingos mueren más personas (Iair Said), El Jockey (Luis Ortega), En vos confío (Agustín Toscano), Simón de la Montaña (Federico Luis) y Reas (Lola Arias), acompañadas por charlas con directores y elenco. "Este año apostamos por una programación de películas argentinas contemporáneas buscando apoyar y visibilizar el cine nacional en un contexto de total desprotección para el cine de nuestro país", comentan. El miércoles 4 a las 19.30 y a las 21.30 habrá una performance a cargo de Elisa Carricajo y Laura Paredes (Piel de Lava) en el marco de la proyección de Diferente a lxs demás, una de las primeras películas que abordaron abiertamente la homosexualidad. El film explora el impacto del Párrafo 175, la ley que criminalizaba relaciones entre personas del mismo sexo. Destruida por los nazis en 1933, la cinta fue redescubierta en los '70 y su restauración permite traer al presente un testimonio histórico.

Otra actividad destacada será Cosas nuestras: objetos, tesoros y documentos de la vida trans. "Nos contactamos con una gran cantidad de personas de la comunidad travesti, trans y trans no binarie con la invitación de acercarnos un objeto para que sea parte de esta esta muestra. '¿Un objeto? ¿Qué tipo de objeto?', nos preguntaban. 'Uno que por algún motivo resuene en tu trayecto de vida como persona trans o como parte del recorrido de la agrupación'. El resultado es una especie de altar colectivo que celebra nuestras historias y nuestra historia", remarcan. El domingo es el último día y las actividades volverán al río. Por tercer año consecutivo, FAQ propone salir de los márgenes haciendo un recorrido sobre el Riachuelo. "En esta edición, logramos ampliar ese recorrido cambiando el muelle donde embarcamos para lograr un viaje de 40 minutos de ensueño guiado por el capitán Analía Couceyro y desembarcar en el muelle frente a la Fundación Andreani (Av. Pedro de Mendoza 1981)". De 18.30 a 20.30 habrá varias salidas desde el muelle bajo la pregunta: ¿Cómo cruzar el río sin pensar?

En estos seis días habrá exhibiciones de artes visuales en Casa Brandon, Fundación Andreani y el Museo de Arte Moderno (Av. San Juan 350), música en vivo y un karaoke con invitadxs estelares como Carlos Casella, Julieta Laso, Lucy Patané y Paula Maffía, entre otrxs. El gran cierre se realizará en Andreani, donde habrá una activación del Colectivo LOCA, performances en la vereda y en el río, y DJ sets en la terraza para bailar y celebrar bajo los últimos rayos de sol con vista a la ribera. "Como nos gusta la calle y todo lo que significa habitar el espacio público, invitamos a una actividad del 'Afectariado Combativo' y luego a pasar la tarde y la nochecita en la terraza de Andreani (modo coctail-pista activado) junto a la LOCA, reivindicando la lucha colectiva y las consignas del movimiento LGBTIQ+".