Desde el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) de San Lorenzo fueron tajantes: no avalarán ningún retroceso en materia laboral hacia los trabajadores de Vicentín. Así lo plantearon en una conferencia de prensa este lunes, luego de que los directivos de la cerealera solicitaran entrar en un procedimiento preventivo de crisis, lo que implica una serie de ajustes contra el bolsillo de los trabajadores. “Hoy la empresa está trabajando y a nosotros lo único que nos interesa es que los trabajadores no pierdan ningún tipo de beneficios”, expresó Daniel Succi, secretario general del gremio. “No vamos a dudar en parar todos los puertos de la región”, advirtió en declaraciones a Rosario/12.

El procedimiento preventivo de crisis fue ingresado la semana pasada en delegación Rosario del Ministerio de Trabajo de la Nación. Tras el default de 2019, donde la empresa reconoció las dificultades para afrontar deudas por más de 1350 millones de dólares, Vicentín logró acordar una propuesta concursal con la mayoría de los acreedores. Parte de la estrategia de pagos comprendía la incorporación de inversores como Viterra, ACA y Bunge, para garantizar los fondos para el pago y funcionamiento de sus plantas.

Ahora, desde la empresa argumentan que las demoras de la Justicia santafesina para homologar esa propuesta de pago dejaron a la firma “con su caja exhausta”. Por eso solicitó el proceso preventivo de crisis, acompañado de un fuerte ajuste sobre los trabajadores del sector, que incluye la incorporación de pagos no remunerativos, el pago del aguinaldo de diciembre en cuatro cuotas, la suspensión de la denominada “gratificación anual”, y modificaciones en los reintegros por gastos de movilidad, pago de almuerzos y entregas de cajas navideñas. Además, se plantea una reducción de la jornada laboral y la implementación de retiros voluntarios.

Desde el gremio rechazaron el planteo por medio de un comunicado y este lunes ratificaron la postura en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la sede del gremio, en la localidad de Puerto General San Martín. Allí las autoridades del gremio manifestaron su preocupación por los puestos de trabajo en riesgo que deja esta situación, advirtieron sobre la posibilidad de que haya duras medidas de fuerza y reclamaron un mayor compromiso político por parte de la dirigencia regional y provincial.

“Acá el problema lo está teniendo con la Corte santafesina y alguien va a tener que ponerse el saco y hacerse cargo. El gobernador de la provincia de Santa Fe, los intendentes de la zona, el senador provincial del departamento San Lorenzo. Todavía no hemos escuchado que nadie diga nada”, explicó Succi a Rosario/12. “Estamos hablando de una empresa muy grande con alrededor de 1.200 trabajadores en San Lorenzo, más los que suman en Reconquista y Avellaneda”, añadió.

El dirigente también cuestionó fuertemente las medidas que pretende incorporar la empresa. “Pagarían el aguinaldo en cuatro cuotas y cancelarían la gratificación anual. Pero después dejan abiertos los despidos voluntarios, que son despidos encubiertos. ¿No tienen plata para mantener los sueldos pero sí para los retiros voluntarios?”, criticó y agregó: “Estamos en alerta para ver qué pasa. Acá hay un proceso preventivo de crisis presentado, pero que todavía no está avalado por la Justicia. Primero tienen que aprobar a esto. En caso que lo pongan en marcha, y si efectivamente eso implica algún tipo de perjuicio para los trabajadores, seguramente vamos a hacer medidas de fuerzas”.

No obstante, la hoja de ruta a seguir ya está marcada y desde el gremio advierten: “Cuando a los trabajadores le toquen un centavo va a haber medidas de fuerza primero en Vicentín que es la madre del conflicto, pero seguramente se extienda a todas las empresas vinculadas a la firma. Acá no hay mucho que hablar. No vamos a dudar en parar todos los puertos de la región”.