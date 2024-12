Con el lema "Por un fin de año sin salarios de pobreza" este lunes 2 hubo una nueva concentración del Frente Sindical Universitario --compuesto por los gremios universitarios Conadu, Conadu histórica, Fedun, Fagdut, Ctera y Uda-- en el Palacio Sarmiento (exPizzurno). Tras un breve acto los referentes sindicales presentaron una nota a las autoridades para solicitar la reapertura de las negociaciones salariales paritarias. "Esto es la continuidad de la lucha universitaria, que lleva once meses, se decidió que seguirá con el conjunto de los trabajadores porque tenemos que derrotar la política de Milei hacia los ocupados y desocupados, activos y pasivos, y la defensa de la educación y la salud públicas en el marco de la autonomía nacional", dijo a Página12 Antonio Roselló, miembro de las mesas directivas de AGD-UBA y de la Conadu Histórica.

Los gremios universitarios ya rechazaron el aumento del 2% que recibieron en noviembre porque sostienen que es insuficiente frente a la pérdida de poder adquisitivo de entre el 30% y el 50%. Con fin de año a la vuelta de la esquina, y teniendo en cuenta que su reclamo perdió visibilidad cuando quedó encerrado en el debate por el presupuesto, los docentes y estudiantes optaron por seguir en la calle pero de la mano de otros actores afectados por las medidas oficiales. No así los rectores, que tuvieron protagonismo durante estos meses, quienes ahora están en una posición de menor confrontación, a la espera de alguna oferta durante el verano que garantice el inicio del año lectivo.

"Diciembre, enero y febrero son meses sin actividad y requieren de alguna acción que nos permita ponernos a salvo, lo único que hizo el gobierno fue imponer para el mes de noviembre un magro, mísero 2 por ciento de aumento que no cumple con la expectativa de nada", dijo a este diario el secretario general de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), Walter Merkis.

Por su parte, la secretaria general de Conadu Histórica, Francisca Staiti, se mostró preocupada por la posibilidad de que el gobierno prescinda de aprobar el Presupuesto 2025 y se maneje con absoluta discrecionalidad en la asignación de recursos. "Al Gobierno le conviene más, como estrategia, no aprobar el presupuesto porque de esa manera lo maneja como quiere", advirtió. A su criterio, esto plantea serias dificultades para las universidades al momento de continuar el año próximo. "No vamos a poder funcionar en condiciones normales. Van a tener que empezar a ajustarse gran cantidad de servicios y carreras para poder mantener en línea el presupuesto de la universidad", enfatizó Staiti. Para ella, "el gobierno cerrar el año de la misma manera que hasta ahora, con la decisión de cancelar todo tipo de diálogo con los sindicatos y no reconocer la especificidad de los convenios colectivos de trabajo tanto del sector docente como no docente".

Ayer se realizó el Congreso Extraordinario de Conadu Histórica, donde se votó ser parte del paro en todo el país previsto por las dos CTA y los movimientos sociales para el jueves 5 de diciembre. "También se votó la solidaridad con la lucha de los trabajadores de la salud y el miércoles estar con los jubilados en las sedes del PAMI de todo el país por la quita del reintegro de medicamentos, y continuar con la pelea por el presupuesto universitario", enumeró Roselló. El dirigente anticipó que podrían participar con movilizaciones también de las actividades previstas para el 20 de diciembre, aniversario de la masacre de 2001 y de la primera marcha contra Javier Milei como presidente. Roselló agregó que también participarán del acampe piquetero en La Matanza como parte de una mesa sindical. La concentración multisectorial del jueves 5 en Plaza de Mayo llevará a las puertas de la Casa Rosada el repudio al ajuste salvaje del gobierno libertario, y podría contar con la presencia de Pablo Moyano y otras agrupaciones sindicales más combativas tales como La Bancaria y ATE. La protesta coincidirá con la tradicional ronda de las Madres de Plaza de Mayo y su consigna será "Por una Argentina sin hambre, con paz, justicia social y soberanía".