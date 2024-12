En los vidrios empañados de la memoria futura, 2024 será recordado como un año tan complejo como hostil. “La ultraderecha avanza, los derechos retroceden”, podría ser el apretado resumen de estos doce meses de gestión del presidente Javier Milei y su gabinete. La cultura en general y la industria del libro en particular padecieron una “mirada mercantilista” en la que se ningunea o desprecia aquellas expresiones o actividades que no respondan a una “lógica comercial”. La primera edición del Festival Eterno, con entrada libre y gratuita, se propone festejar la lectura con clases abiertas, charlas y recitales en la terraza de la librería Eterna Cadencia (Honduras 5582), hasta el próximo viernes 20 de diciembre. ¿Cuál es la adrenalina que se siente cuando alguien va al Hipódromo a ver caballos? El escritor Loyds y Feda Baeza, profesora, investigadora, curadora, la primera mujer trans que dirigió un museo (el Palais de Glace), contarán cómo fue ese día en las carreras este miércoles a las 19.

La fundación Filba (al frente de festivales internacionales, infantiles y nacionales) y la librería Eterna Cadencia se unieron para organizar una fiesta de la literatura durante un mes seguido -empezó el 20 de noviembre- todas las tarde/noches, de lunes a viernes, con distintas actividades en la terraza de la librería: lecturas, paneles, clases, experiencias, conversaciones y música. La propuesta “Cata de libros” invita a un recorrido por las lecturas que llevaron a escribir un libro. El escritor y músico Abel Gilbert hablará de su primera novela La Audición, publicada por Golosina, el jueves 5 a las 19 (con inscripción previa en este link). En el corazón de esta novela está el hallazgo de un diario de vida de los últimos años de Sarmiento, en los que narra a un prócer viejo, sordo y achacado. La trama se mueve entre los recuerdos, los dolores físicos y distintas anécdotas en París o en Paraguay, y la irrupción de un “comentarista” con notas al pie, que aclara, dialoga o pone en tensión la historia contada por Sarmiento. Gilbert, autor de Satisfaction en la ESMA (Gourmet musical) y coautor, junto a Pablo Alabarces, de Un muchacho como aquel. Una historia política cantada por el rey (Gourmet Musical), que reconoce que tiene una obsesión personal con la figura del autor del Facundo, dijo que La Audición surgió del texto La patria en la oreja, que escribió para la ópera de Marcelo Delgado, estrenada en 2016 en el CCK.

En “un año complejo, lleno de respuestas negativas”, como lo define Pablo Braun, fundador de la librería Eterna Cadencia y presidente de la Fundación Filba, pensó: “Hagamos otro festival, esta vez en Eterna”. Del dicho al hecho, según se dice, hay un trecho. “En vez de comprimir todas las actividades en tres días, las distribuimos en un mes”, sugirió Braun y su equipo de colaboradoras puso manos a la obra. “El lema en Filba es que la literatura circule. Yo siempre me pregunto para qué sirve un festival -reconoce el creador del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (Filba)-. El otro día leí La utilidad de lo inútil, de Nuccio Ordine, que me dio, de algún modo, una respuesta. Se trata de discutir la mirada mercantilista, que es un poco la que sostiene este gobierno con su enfoque hacia lo cultural, en el que todo tiene que ser útil y mensurable. En algún punto los festivales, así como el trabajo de un montón de bibliotecas, editoriales, escritores y promotores de lectura, todo ese trabajo silencioso puede parecer inútil o pequeño desde un punto de vista mercantil, y esto si no se considera que el libro sí que genera una industria. Ni que pasa a ser útil como cultura, como una gota más del mar de la cultura, que es lo que nos da identidad, lo que nos une, lo que nos encuentra y nos permite formar comunidad”.

Para cerrar esta primera semana de diciembre, el viernes 6 a las 18.30 habrá una lectura colectiva de narrativa y poesía, de autoras y autores de las editoriales Híbrida, Qeja, Hexágona y Limbo, coorganizada con Impulso Editorial del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en la que participarán Alejandro Caravario, Agustina Paz Frontera, Juan González del Solar, Milagros Porta, Eduardo Savino, María Insua, Marcos Fontela, Victoria Massaro y Hernán Salcedo. Entre las actividades más destacadas para la próxima semana, el jueves 12 a las 18.30, Pedro Mairal y Rafa Otegui realizarán un experimento creativo de alto riesgo en la terraza de Eterna Cadencia: inventarán una canción en vivo en base a palabras y propuestas del público. Otra actividad para agendar es “Acercarnos al Oriente”, el título de la charla introductoria sobre literatura japonesa que dará Alejandra Kamiya, autora de la trilogía de cuentos Los árboles caídos también son el bosque, El sol mueve la sombra de las cosas quietas y La paciencia del agua sobre cada piedra, los tres publicados por Eterna Cadencia, el lunes 16 a las 18.30.

“En los festivales, una de las cosas que más me gustan es lo que pasa abajo de la tarima, cuando los escritores se encuentran con los lectores, con otros escritores, cuando quienes participan pueden conocer a un escritor de otro país, cuando los sellos locales terminan editándolos, cuando un escritor termina viajando a otro país y conoce otra cultura, y vuelve con ese conocimiento que nutre a su propia comunidad”, explica Braun y agrega: “Es muy difícil de medir el impacto de un festival, es un impacto muchas veces intangible pero muy rotundo a la vez”.