Un exdirectivo de la multinacional DuPont y expresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham) estará al frente de Fabricaciones Militares (FM). En la empresa –que mutó a sociedad anónima unipersonal (SAU) pero que sigue bajo control del Ministerio de Defensa– apuntan que el nuevo presidente del directorio, Juan Manuel Vaquer, podría protagonizar un conflicto de intereses y temen que se avance con el proceso de privatización.

El contador Hugo Alejandro Pascarelli no duró ni un año como titular de FM. Su nombramiento había generado suspicacias porque es el hijo de Hugo Ildebrando Pascarelli, que fue el jefe del Regimiento de Infantería I de La Tablada durante la dictadura. Pascarelli padre fue condenado a prisión perpetua en 2011 por crímenes cometidos en el centro clandestino conocido como El Vesubio.

El 31 de octubre pasado, Pascarelli hijo informó a través de un comunicado que FM había iniciado su proceso de transformación de sociedad del Estado a SAU, siguiendo los mandatos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70, que Javier Milei firmó en diciembre del año pasado. En esa comunicación, se explicaba que el Ministerio de Defensa seguirá siendo el accionista único de FM y que ésta estará sujeta a mecanismos de control público. El cambio –decía la gacetilla–obedecía a la necesidad de modernizar la estructura operativa.

Menos de un mes después, Pascarelli ya era historia en FM. En una reunión que mantuvo con los gremios, la jefa de gabinete de Luis Petri, Luciana Carrasco, comentó que le habían pedido la renuncia porque había vendido municiones de forma inconsulta. La versión completa indica que, en realidad, Pascarelli no había acatado la orden de no abastecer a la provincia de Buenos Aires, que gobierna Axel Kicillof.

Su gestión no es encomiada por los gremios. “En once meses no logró nada. No compraron materia prima y se gastaron la plata en retiros voluntarios”, dicen desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). FM tenía alrededor de 1500 trabajadores cuando arrancó la gestión Petri. Se calcula que más de 300 trabajadores se fueron con retiro voluntario.

El panorama en las plantas no es mucho mejor. Además de su sede central en la Ciudad de Buenos Aires, FM tiene cinco fábricas: la Fray Luis Beltrán (Santa Fe), la de Río Tercero (Córdoba), la de Villa María (Córdoba), la de Azul (Buenos Aires) y la de Jáchal (San Juan). Esta última –que fue inaugurada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que estaba centrada en el proyecto minero– está cerrada. Según denuncian desde el sindicato, solo quedaron ocho empleados que se ocupan de la garita. En Azul, comentan que prácticamente no hay tareas. No son pocos los que sostienen que hay una intención de vaciar esa planta porque está ubicada en territorio bonaerense.

El jueves pasado, desde FM anunciaron que había un nuevo directorio. Su presidente es Vaquer, que viene de presidir DuPont, una compañía química de origen estadounidense. En la web de FM se pueden consultar sus proveedores. DuPont aparece como proveedora para la confección de chalecos multiamenazas, ya que provee la tela –Kevlar– con la que se los hace. “Nos genera incertidumbre. ¿Vienen a garantizar que perdamos las licitaciones en las que nos presentamos?”, se preguntan desde el gremio.

Vaquer tiene un largo recorrido en el mundo privado y fundamentalmente ligado a los Estados Unidos. Es abogado, graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde dio clases de Derecho de Familia durante los años ‘80. Tuvo un paso por el área de Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN). En 1990 se sumó a DuPont, adonde llegó a la dirección en 2008.

Fue presidente de Amcham, la cámara que hace unos días protestó porque no se consiguió el quórum para tratar Ficha Limpia –el proyecto del PRO orientado hacia la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. También presidió la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). Es titular de La Monona Agropecuaria y está también ligado académicamente a la Universidad de San Andrés (UdeSA). Es consultor en uno de los estudios jurídicos de la City, J.P O’Farrell. Vaquer atrajo la atención en 2021 porque pagó el aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas sin chistar.

Vaquer estará acompañado en el directorio por Sergio Daniel Echeverría, quien fungirá como vicepresidente. El director titular de FM será Diego Arenas, otro abogado. En este caso, es un letrado oriundo de la provincia de Mendoza, como el ministro de Defensa. Durante el macrismo, fue el director nacional de articulación con los ministerios públicos de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad.

“La conducción que se fue respondía inicialmente a Nicolás Posse”, dice un exfuncionario del Ministerio de Defensa en alusión al jefe de gabinete que salió eyectado bajo acusaciones de haber espiado a algunas de las estrellas del gobierno de La Libertad Avanza (LLA). “La actual conducción viene sostenida de la mano de Bullrich”, completa.

Mientras se suceden estos cambios, Petri sigue de viaje en Israel, aliado estratégico de Milei. La semana pasada, el Ministerio de Defensa se vio sacudido por una denuncia penal de un jefe militar contra otro. Fue el comandante operacional del Estado Mayor Conjunto (EMCo), Jorge Fabián Berredo, que fue a los tribunales de Comodoro Py a denunciar al número dos del Ejército, Carlos Carugno, por amenazas. Según dijo Berredo, Carugno le habría advertido, a través de un coronel, que tenía que pedir el retiro si no quería que perjudicaran a su esposa, que es coronel médica en el Hospital Militar Central