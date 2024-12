La expresidenta Cristina Kirchner consideró que el sistema político argentino debería atravesar por una nueva reforma constitucional que “modifique el período de elecciones” cada cuatro años en vez de dos, y que también “modifique el sistema judicial”, de modo tal que no haya magistrados a perpetuidad y que además se puedan elegir a través del voto popular.

La exmandataria rechazó también las versiones sobre un supuesto acuerdo entre Unión por la Patria (UxP) y el gobierno nacional respecto del tratamiento de algunos temas en el ámbito parlamentario. “Cuando escucho decir eso me pregunto ‘¿esta gente me está tomando el pelo?’”

“No pudimos conseguir que Diputados derogue el DNU 70/2023. En el Senado se lo derogamos pero en la Cámara baja no podemos juntar el número”, planteó y explicó: “¿Quienes le dieron los números para que aprobaran el RIGI? Los dialoguistas y el PRO. ¿Quiénes votaron en contra? Unión por la Patria. Pero resulta que los que acordamos con Milei somos nosotros?”

La reforma Constitucional de 1994

Durante una entrevista publicada en el podcast Generación 94, Cristina Kirchner recordó que su participación en esa Convención Constituyente fue la que disparó la necesidad política de presentarse como senadora por Santa Cruz para “pasar del plano provincial al nacional. Fue una decisión que tomamos con Néstor”.

Por esos días “no pensaba ser senadora, como tampoco pensé ser presidenta; nunca tuve un plan, se fueron dando circunstancias”, añadió.

Respecto de la reforma, sostuvo que las modificaciones que se hicieron ese año tras el Pacto de Olivos “quedaron acotadas al tema de la reelección” del entonces presidente Carlos Menem, mientras que Raúl Alfonsín “intentó introducir parte de otras reformas”.

“Fue un acuerdo de gente que se desconfiaba entre sí”, definió. Eso sí, concedió que “en el capítulo federal hubo cuestiones muy importantes”, aunque reconoció que no hubo cambios sustanciales en el tema de la coparticipación federal. “Fue importante incorporar algunas cláusulas pero lo que Alfonsín buscaba era reformismo y atenuar el sistema presidencialista. ¿Lo logró? A mi criterio, no. La Argentina es hiperpresidencialista y a los resultados me remito”.

“La elección de cuatro años le da al presidente una intensidad muy fuerte, la incorporación de los DNU (que antes eran excepcionales) ya adquirieron un trámite parlamentario más”.

Además cuestionó que la creación del Consejo de la Magistratura “no hizo más que politizar la Justicia como nunca se vio en la historia”. “El grado de mala politización que tiene hoy el Poder Judicial es producto de la introducción del Consejo de la Magistratura”, sentenció.

“Hay que reformar la Constitución”

Para la expresidenta, en la reforma del ’94 debió introducirse un sistema de enmiendas, como la Constitución de Estados Unidos. “Que cada vez que se quiera reformar la Constitución haya que lograr los dos tercios del Congreso para convocar a una convención y a elecciones para convencionales, es algo que no pasa en ninguna parte del mundo”, dijo.

“Hoy, Brasil, México y Estados Unidos tienen un sistema de enmiendas, que es un sistema que no se introdujo en ese momento”. Por eso, agregó, “yo creo que hay que reformar la Constitución”.

En su opinión, lo que habría que modificar es el período de elecciones. “No puede haber elecciones cada dos años. Tiene que haber elecciones cada cuatro años, acomodar los mandatos en ese tiempo”.

“Creo que también hay que modificar el Consejo de la Magistratura y el sistema judicial. El sistema presidencialista no fue atenuado y tampoco el Poder Judicial actúa en su función específica para los excesos del Poder Ejecutivo”, argumentó y puso como ejemplo “lo que está pasando con el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 que Javier Milei lanzó a días de haber asumido.

“No hay en la historia un DNU que derogue 80 leyes y que modifique otras 300 (…) ¿Qué dijo la Justicia? Absolutamente nada”, y el planteo que hizo la oposición en la Corte Suprema “duerme el sueño de los justos”, criticó.

Como ejemplo de reacción del Poder Judicial, Cristina recordó lo que el máximo tribunal hizo cuando durante su último gobierno planteó “la democratización de la Justicia”. Luego de ser aprobada por el Congreso, “en menos de 40 días la Corte se abocó y la declaró inconstitucional”.

Reforma del Poder Judicial

Para CFK, otra de las modificaciones que debería hacerse en la Constitución Nacional tiene que ver con la elección de jueces y la duración en sus cargos. “¿Es moderno que alguien que puede decidir sobre tu vida, tu libertad y tu patrimonio, una vez que es nombrado dure toda la vida?”, se preguntó.

En este sentido la comparó con lo que ocurrió con las Fuerzas Armadas antes del retorno de la democracia, en 1983. “¿Te acordás lo que ocurría con las Fuerzas Armadas que se juzgaban a sí mismas? Eso ya no pasa. Pero esto pasa en el Poder Judicial. (Los jueces) se juzgan a sí mismos. Es algo muy corporativo”.

Además, propuso que también sea modificado el modo de elección del Procurador General y puso como ejemplo lo que ocurre en Estados Unidos, donde “el fiscal general es elegido por el presidente y se va con el presidente. Acá, con la legislación vigente (hace que ese cargo) dure de por vida”, cuestionó.

“Tenemos una rémora monárquica en uno de lo poderes del Estado, que además es el que tiene que equilibrar y morigerar los excesos que pueden cometer los poderes Ejecutivo y Legislativo”.

Para CFK, la durabilidad de los cargos judiciales es sinónimo de “estabilidad para un sistema económico donde los que tienen plata tengan cada vez más plata, y los que tienen menos plata, tengan menos”.