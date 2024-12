El influencer y referente de La Libertad Avanza Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan por su usuario en redes sociales, habló con la 750 y evitó dar definiciones respecto de la detención del senador Edgardo Kueider. "No te puedo contestar porque no vi nada del tema. No lo conozco", aseguró Parisini desde la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).



El militante mediático se refirió además al proyecto de ley de Ficha Limpia, que generó rispideces entre La Libertad Avanza y el PRO luego de su fracaso parlamentario. "El tema merecía una revisión por una cuestión de que, así como estaba, permitía que, sobre todo en las provincias, y sobre todo en las provincias más feudales, donde el gobernador tiene más llegada al Poder Judicial, podía terminar decidiendo quién juega como candidato y quién no", opinó Parisini, quien dijo no estar preocupado por el enojo de sus aliados políticos.

Consultado por los rumores de una posible candidatura en 2025, respondió que una eventual postulación dependerá de Javier Milei o su hermana, Karina Milei. "Yo estaría dispuesto si me lo piden, pero habría que ver desde dónde soy más valioso", subrayó.

Por último, ante la pregunta de una cronista presente en el Hotel Hilton de Puerto Madero, se refirió a la militancia juvenil de La Libertad Avanza: "Es una juventud con mucha energía, con mucha esperanza, y es la juventud que permitió el milagro argentino que fue ese hecho que sucedió en la campaña de la batalla de las pantallas", comenzó.

Y concluyó: "Los padres y los abuelos estaban acostumbrados a mirar la pantalla de la TV y los chicos empezaron a mirar la pantalla del celular, el arma más poderosa de la historia de la humanidad. En ese sentido, los chicos y los jóvenes han tenido una función preponderante en lo que considero que es el milagro argentino, en convencer a sus padres y a sus abuelos que este era el camino y que no se podía cambiar con los mismos de siempre".

(Informe de Laura Medina en la 750)