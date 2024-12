"Colapinto chocó dos veces en Brasil. en la sesión de clasificación bajo lluvia y otra vez en la carrera bajo el auto de seguridad. Ahí empezó a decaer el interés de Red Bull. El nuevo accidente en la clasificación de Las Vegas parece haber consolidado la opinión de Red Bull, y también de Alpine", asegura el periodista Scott Mitchell-Malm en el medio The Race, especializado en Fórmula 1. Este miércoles finalmente se confirmó que el argentino será piloto suplente de Williams.

Franco Colapinto impresionó al mundo de la Fórmula 1 desde su debut en Monza. Incluso logró sumar puntos en Bakú y Austin. A pesar de su inexperiencia no estaba muy lejos de su compañero Alex Albon. Esos rendimientos, su carisma y el apoyo de los auspiciantes lo pusieron en la primera plana y despertaron el interés de varias escuderías. Sauber, Alpine y Red Bull, más específicamente.

Uno de los motivos que dificultaba la salida del argentino de Williams es el dinero que se necesitaba para rescindir su contrato: unos 20 millones de euros. Pero lo que realmente acabó por decantar a los interesados fueron sus últimos rendimientos.

Red Bull, Alpine y Sauber

Christian Horner, jefe de Red Bull, confirmó hace unos días que Colapinto no está en los planes de su escudería para el próximo año: “Tenemos una gran cantera de talentos en el equipo junior de Red Bull, y estoy seguro de que Franco encontrará su sitio en la parrilla en el futuro”, sostuvo. El futuro de Checo Pérez es una incógnita, pero en caso de no seguir es evidente que la escudería buscará entre sus jóvenes y no afuera.



Alpine cuenta con Pierre Gasly y Jack Doohan, quien reemplazará a Esteban Ocon en el último GP del año, el de Abu Dhabi. Si bien Doohan no tiene el asiento confirmado para 2025, los medios especializados dan por sentado que el mismo no será para Colapinto.



Por último, Sauber, que pasará a ser de Audi en 2026, era otra opción que se barajó. Pero más allá del interés, la escudería acabó por decantarse por el joven brasileño de 20 años Gabriel Bortoleto para reemplazar al experimentado Valtteri Bottas.

