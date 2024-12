El ex dirigente de Federación Agraria y hopy productor chacarero de la provincia de Santa Fe Pedro Peretti, presentó este martes su libro El Campo Popular, con 45 "propuestas agrarias para el bien común". “Hay dos formas de encarar la política agraria en la historia Argentina: te parás viendo los balances de las corporaciones o te parás viendo la soberanía y seguridad alimentaria", dijo en esta oportunidad, en la que fue acompañado por los dirigentes del peronismo kirchnerista Wado de Pedro y Juan Grabois. También participaron del evento el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y el dirigente Ricardo Alfonsín.

Peretti sostuvo que “el campo nacional y popular no puede no discutir el precio de los alimentos. El problema del hambre tiene que ver con la redistribución. Hay que terminar con el mito de que solo exportando más vamos a vivir mejor". Y concluyó: "Un país está bien cuando toda su gente come, se educa y tiene derecho a la salud".

En ese mismo marco, Wado de Pedro afirmó que "El campo es un pilar fundamental en la planificación del desarrollo argentino. Tenemos que repensar un modelo de país, con un sector agropecuario sostenible y eficiente, que garantice la mesa de todas y todos los argentinos"

"Este debate lo tenemos que hacer desde una perspectiva económica, social y ambiental, teniendo en cuenta la interconexión que existe entre el campo y la industria, y entre el campo y la ciudad", precisó.

Por su parte, el activista y premio Nobel Pérez Esquivel reflexionó que "No hay seguridad alimentaria sin soberanía alimentaria". Y subrayó que ”los grandes poderes no tienen amigos, tienen grandes intereses".

En la misma línea, Grabois destacó que hoy "falta un debate profundo sobre la cuestión agropecuaria". Cuestionó que "en el país de las vacas y el país del trigo los pibes no tengan carne ni pan" y señaló que "el único modo de salir de esta situación es con un Plan de Desarrollo Humano Integral, que sea productivo y federal".

El libro, que se presentó en el espacio Abra Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, plantea iniciativas para democratizar el acceso a la tierra y la redistribución de la renta agraria. E incluye un prólogo de Cristina Fernández de Kirchner, que define este aporte como “una inspiración para la acción” y valora las propuestas como “un aporte indispensable para abrir el debate sobre un modelo que priorice a las mayorías”.