El niño no es una etapa superada ni un momento del desarrollo cronológico para siempre olvidado. La novedad que introduce el psicoanálisis es que la infancia retorna, vuelve, irrumpe, se impone y que nuestros deseos abrevan en ella. Ninguna insignia ligada a la adultez-casamiento-trabajo-profesión-paternidad, etc. hará olvidar que cuando hablamos de nosotros, nos remitamos invariablemente a esos primeros pasos, y finalicemos refiriendo haber sido hijos de... Lacan marcará cómo el niño se constituye a partir del deseo del Otro, Freud descubrirá la sexualidad infantil como situada a destiempo. Las marcas de ese deseo y de esa sexualidad --que es traumática ya que el infante no tiene un psiquismo que pueda tramitarla-- perviven durante toda la vida.



Pero el niño freudiano no es exactamente el lacaniano, o mejor dicho se trata de lo que cada uno de ellos acentuará respecto a la infancia. Freud no destaca, como así lo hace Lacan, la marca insondable que lo trajo al mundo, el niño freudiano es el de la sexualidad polimorfa organizada alrededor del Edipo, poco dice acerca del lugar que ha ocupado en la pareja parental. Fue en su propio análisis como descubrió la sexualidad infantil y no se interrogó por el deseo del Otro. El deseo freudiano es nostálgico, enmarcándose en la búsqueda infructuosa de la identidad de percepción, abre repetitivamente la brecha entre la huella y el objeto, radicalmente perdido. Pero el creador del psicoanálisis no consideró sólo su carácter reprendiente, sino también su vertiente progrediente. Retrotrayéndose al pasado, el deseo tiene una actualidad presente que se proyecta hacia el porvenir. Freud utiliza el vocablo Wunsch que en alemán es mucho más voto que concupiscencia o apetencia, (términos estos en todo caso más afines a pulsión) marcando así una relación importante con el recuerdo, con el investimento de las huellas, con las imágenes mnémicas de la percepción. En cambio, Hegel utiliza para el deseo la palabra Begierde, traducida como apetencia. Si Hegel usa la palabra Begierde y no el Wunsch freudiano, es porque habla de un deseo en el que hay certeza sensible, estado presencial del otro como autoconciencia viva. Es este aspecto del deseo anclado en el Otro aquello que acentuará Lacan mucho más que Freud.

Sin embargo, en1925[1] Freud pensó que una de las causas de las neurosis era el largo período de dependencia del infante respecto al adulto. Será Lacan, quien influenciado por la importancia que Hegel asigna al deseo, tomará este aspecto crucial; el desvalimiento infantil que no se encuentra en crías animales y sí en el hombre, hace que el niño quede expuesto a los avatares del deseo de los padres y a sus caprichos. Aun el niño más amado y seguro de aportar satisfacción empieza a sentir ese amor como asfixiante. Ya sea por exceso de cuidado o por abandono, por la pluralidad de aquellos que reivindican la parentalidad o por reducción a lo monoparental, ya sea concebido por la pareja heterosexual u homosexual, el niño se presenta como referido a la opacidad de un deseo que desconoce. Construirá teorías sobre su origen, sobre la reproducción, sobre la sexualidad, sobre los grandes enigmas del universo y por una extraña satisfacción repetirá juegos y gustará que se le lean los mismos cuentos como si esa repetición garantizara una permanencia. El espacio se configurará con lugares conocidos y seguros, otro objeto de angustias y fobias marcarán una cartografía, delineando un territorio.

Hoy en día, los niños se muestran cual oropeles, piezas de valor inestimable, las actrices los exhiben en fotos costosas, o cubren sus rostros temiendo secuestros, la ropa infantil es la más vendida y cada vez emula más a la del adulto. Las mujeres y los hombres quieren ser padres sin ninguna condición: con parejas heterosexuales, homosexuales o sin pareja alguna. El "empuje a tener un niño" es poderosísimo, en ningún momento de la historia su sitial ha sido asunto de tantas miradas como en la actualidad. Tal miramiento reviste distintos ribetes: ya en la palestra, ya en el trono, ya como víctima del goce perverso, ya como el bien más estimado, su figura es central en nuestra contemporaneidad. Claro que al “empuje a tener un niño” deberíamos agregar el “empuje a ser un niño”. Hace tiempo Lévi-Strauss[2] había observado que el consumo moderno estaba transformando a los norteamericanos en niños, siempre al acecho de novedades. Si nos detenemos en los parques de atracciones, los juegos del ordenador y televisión, los productos que parece juguetes, hay que reconocer que su idea se confirma. Por su parte, Lacan se refirió a la figura del niño generalizado inspirándose en un texto de Malraux: “no hay personas mayores”, respondió el confesor de las Antimemorias cuando se le preguntó qué es lo que había aprendido en sus largos años de sacerdocio.

Por un lado, el mercado insta a que los individuos se conviertan en consumidores responsables, gestores de su vida. Por el otro, funciona como un agente “infantilizador” de los sujetos. Adultos que compran ositos infantiles y que llevan camisetas Barbie, que van en monopatín o en patineta tarareando melodías de los programas televisivos infantiles. Los perfumes incluyen olores de pegamento de los colegiales y los geles de baño simulan chocolate. Los viejos quieren parecer jóvenes y los jóvenes adultos se niegan a envejecer. Conforme se desarrolla el mercado del “consumo regresivo”, la negativa a envejecer comienza cada vez más pronto, ya que los individuos parecen querer vivir en la prolongación eterna de la infancia o adolescencia. El empuje a tener un niño parece no conocer barreras ni de sexo, ni de edad, ni de estado civil, ni de orientación sexual. En diversos casos, y de manera bastante destacada, llama la atención el lugar que tiene el infante en sí mismo y no como producto o consecuencia de la unión entre sus padres. Se escucha decir a algunos hombres que si no encuentran a la mujer adecuada alquilarían un vientre, y en las mujeres la alternativa de semen anónimo está en el horizonte. Ya en ausencia de partenaire, o con partenaire del mismo sexo, la ciencia suplirá el impedimento. No es un hecho menor que, por las nuevas tecnologías, la reproducción se haya desligado de la relación sexual. Semen anónimo, alquiler de vientres y otros tantos procedimientos hacen que la gestación prescinda del contacto entre los cuerpos. El niño se independiza de tal unión, así como de la familia, hoy en crisis, al menos en sus figuras tradicionales. Eric Laurent[3] destaca su lugar como objeto, desamarrado del discurso familiar, podemos preguntarnos si acaso la frecuente hiperkinesia infantil no es una de las consecuencias de tal ausencia de inscripción. El nacimiento de un niño se libera de la existencia de la familia, de tal manera que --afirma este mismo autor-- es el mismo niño el que crea a la familia, lejos de ser creado por ella.

Este nuevo lugar del niño nos condujo al tema de las recientes XXXII Jornadas Anuales de la Escuela de la Orientación Lacaniana: "Concebir un niño", en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA

Silvia Ons es psicoanalista.





Laurent,E., ( 2009): “Las nuevas inscripciones del sufrimiento del niño” , Ciudades analíticas, Bs. As., editorial Tres haches

[1] Freud, S., “Inhibición, Síntoma y Angustia”, Obras Completa

[2] Lévi Strauss,( 1946): “La technique du bonheur aux U.S.A., Láge d´or” ,N 1

[3]Laurent,E., ( 2009): “Las nuevas inscripciones del sufrimiento del niño” , Ciudades analíticas, Bs. As., editorial Tres haches.