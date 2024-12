Sin vueltas, en su editorial la periodista y conductora de la 750 Cynthia García apuntó contra el senador Edgardo Kueider —que fue detenido en cuando intentaba pasar más de 200 mil dólares sin declarar a Paraguay— y aseguró que este hecho sólo cierra el círculo de la traición que comenzó el día que decidió cambiar su voto y dar la sentencia definitiva para que el Gobeirno de Javier Milei pueda aprobar la llamada ley Bases. “Es un héroe de la fuga, un tránsfuga, un traidor a la patria”, afirmó sobre el entrerriano.



El editorial de Cynthia García

¿Qué llevaba consigo Edgardo Kueider además de los 200 mil dólares que estaba cruzando esta vez? Porque hay que averiguar qué llevaba en los otros seis viajes. La lealtad, seguro que no, porque hace rato la había perdido. Yo pensaba en el juramento de Kueider y esa frase del bien común de nuestros legisladores que dice: “Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden”. Le importó muy poco el juramento.

Sin embargo, aún así, coincido con que hay que aclarar y nombrar finalmente lo que ocurre. Para mí es un traidor a la patria, sin dudas. No solo por este hecho, que revela y cierra el círculo de la traición; es, en su definición, traidor a la patria, en lo inaceptable de su aprovechamiento como legislador.

Votó la ley de bases y es un héroe de la fuga. Porque, en los parámetros de LLA, Kueider era un aliado —algo que está obviando los grandes medios concentrados —por más de que Villarruel lo quiera sacar de encima, aunque objetivamente asume su lugar por el peronismo.

No sé si sigue aún afiliado, pero eso no implica que, a todas luces, su voto en la ley de Bases sella su lugar. Es un héroe de la fuga, un tránsfuga, un traidor a la patria. Es la depuración que se necesita urgente. Cristina Kirchner lo viene diciendo sin tener conocimiento de estos datos: viene hablando de aquellos que votaron como votaron. Porque no es el cruce de frontera lo que evidencia la traición a la patria; eso es lo que cierra el círculo.

Se necesita una refundación. Creo que esa es la potencia que le da Cristina a la presidencial del PJ. Se necesita en todo. Para mí, esto es un panóptico: revela una cantidad de situaciones que tenemos que cambiar. Sos un traidor a la patria, Kueider, lo sos. Y nosotros tenemos que poder decir las cosas como son. No dejarnos ganar —hablando de la batalla cultural que en espejo quiere construir Milei en esta cumbre de la extrema derecha—. Tenemos que romper ese espejo. No vamos a romperlo hasta que no digamos claramente cómo son las cosas.

La Ruta del Dinero Libertario, podríamos decir. No se lo pueden sacar. Se detendría en Paraguay. Kueider hizo el viaje seis veces en el año con la misma acompañante. Era la acompañante cuando intentó ingresar a Ciudad del Este. La Procelac informó que hicieron el viaje este mismo año.

La pregunta obligada es qué pasó en los otros viajes. Esto es lo que la Justicia va a tener que averiguar. Se van conociendo cada vez más detalles. Trasladaba más de 200 mil dólares y 600 mil pesos sin declarar. La Procelac, que inició una pesquisa, reveló que los datos arrojan seis viajes recorriendo la misma ruta terrestre.

¡Cómo gastó neumáticos este muchacho! Al parecer, siempre con la misma acompañante.