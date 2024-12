El Bitcoin, la criptomoneda más importante del mundo, marcó un nuevo hito al superar la barrera psicológica de los 100 mil dólares. El salto sostenido de la moneda digital se explica tanto por el optimismo del mercado en las criptomonedas como por cambios recientes en el entorno regulatorio de Estados Unidos. En las últimas 24 horas, Bitcoin subió un 7,7 por ciento, posicionándose en el pico de 103 mil dólares.

El ascenso del Bitcoin fue impulsado en gran medida por la elección de Paul Atkins como nuevo presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Atkins, un reconocido defensor de las criptomonedas, prometió un enfoque más flexible hacia el sector, en contraste con la postura estricta de su predecesor, Gary Gensler.

Durante su mandato, Gensler llevó a cabo acciones legales contra importantes compañías del sector, como Coinbase y Ripple, argumentando que el mercado de criptomonedas era comparable al "Salvaje Oeste".

Atkins, en cambio, expresó su intención de fomentar un entorno más favorable para la innovación y el desarrollo en el sector cripto, promoviendo la claridad regulatoria y reduciendo las barreras para los inversores. Analistas como Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB, consideran que este cambio de liderazgo podría marcar el inicio de un período más estable y favorable para los activos digitales.

El valor del Bitcoin creció más de un 50 por ciento desde las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos que ganó Donald Trump. Expertos como David Morrison, analista de mercados en Trade Nation, atribuyen este crecimiento a una combinación de factores, entre ellos la creciente adopción institucional de la criptomoneda y los anuncios de políticas favorables hacia el Bitcoin, y la posible creación de una reserva estratégica en dólares digitales respaldada por esta criptomoneda.

A su vez, el lanzamiento de productos financieros relacionados con el Bitcoin, como los ETFs, facilitó el acceso de inversores institucionales. Según Guilherme Nazar, vicepresidente regional de Binance para América Latina, estos instrumentos fueron clave para atraer capital fresco al mercado, consolidando al Bitcoin como una opción viable dentro del portafolio de grandes fondos de inversión.

Regulaciones

La regulación sigue siendo un tema central en el mundo de las criptomonedas. En Estados Unidos, el nombramiento de Atkins ha generado expectativas de una mayor transparencia y estabilidad. En Argentina, recientes anuncios de la Comisión Nacional de Valores (CNV) también han contribuido a consolidar la confianza en el mercado local de criptoactivos. Para Julián Colombo, director general de Bitso Argentina, estos avances no solo estimulan la inversión, sino que también legitiman a las criptomonedas como una herramienta estratégica para diversificar portafolios.

De todas maneras, el mercado de las criptomonedas sigue siendo volátil y no está exento de riesgos. Aunque el Bitcoin demostró ser una reserva de valor frente a la incertidumbre económica, analistas como Dan Coatsworth, de AJ Bell, advierten que la inversión en criptomonedas no es apta para quienes buscan estabilidad. "Superar los 100 mil dólares es un logro psicológico, pero no elimina los riesgos inherentes de este mercado", señaló Coatsworth.

En paralelo, otras criptomonedas sigueron la tendencia alcista. Ethereum subió un 5,4 por ciento en las últimas 24 horas, acercándose a los 4 mil dólares, mientras que Dogecoin y Bitcoin Cash también han registrado avances significativos. Sin embargo, no todas las altcoins han corrido con la misma suerte: Tron, Ripple y Hedera lideraron las caídas con retrocesos de hasta un 14,1 por ciento.

Con el Bitcoin rompiendo barreras históricas, los analistas se preguntan cuánto más puede crecer. Plantean que el mercado estará observando con atención las políticas de Atkins y las posibles medidas que podrían impulsar aún más la integración del Bitcoin en los mercados financieros tradicionales.