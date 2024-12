El grupo brasileño InterCement, principal accionista de la empresa argentina Loma Negra, solicitó a la justicia de Brasil una medida que interrumpe el convenido de exclusividad que tenían con Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), otra firma de origen carioca que maneja el 21 por ciento del mercado en el país vecino.

La negociación entre las firmas incluia el traspaso del 100 por ciento del paquete accionario de InterCement, entre las que se encuentra la icónica cementera Loma Negra ubicada en Olavarría, provincia de Buenos Aires. “En el día de hoy InterCement informó que, a pesar de los esfuerzos realizados con respecto a las negociaciones en torno a la reestructuración de su endeudamiento y la readecuación de su capital, ha solicitado el inicio de un procedimiento de Recuperación Judicial (RJ)”, notificó Loma Negra en un comunicado destinado a la Cámara Nacional de Valores Argentina.

De esta manera, los dueños abren el juego a que capitales nacionales y de Brasil se postulen como oferentes para adquirir la fábrica de despachos de cemento. Sin embargo, CSN podrá seguir compitiendo pero sin la exclusividad. “En este momento, la presentación de una solicitud de recuperación judicial se ha convertido en la opción más adecuada para asegurar la continuidad de los esfuerzos en torno al proyecto de reestructuración en curso, debido a la inviabilidad de alcanzar un acuerdo definitivo dentro del alcance y plazo de la recuperación extrajudicial”, agregaron luego del trámite administrativo que, de validarse, le quitará el monopolio a CSN.

La iniciativa le permite a InterCement, accionista controlante indirecto, negociar con nuevos acreedores para reestructurar y afrontar la deuda corporativa que tiene respecto de sus activos, entre los cuales se encuentra Loma Negra.

"La decisión abre la cancha a nuevos jugadores porque ocurrió un problema de incompatibilidad (con CSN) en la reestructuración de las deudas ante la justicia brasileña", informaron fuentes consultadas por Página 12.

La firma tiene seis meses para rearmar el plan de reestructuración, una vez aprobada la la RJ. “Esta medida brindará estabilidad preservando su capacidad de generar valor para sus clientes, empleados, proveedores, socios y otros grupos de interés, y que permitirá concluir las negociaciones en tiempo y forma”, detalló el documento de InterCement, cuya propiedad es del grupo brasileño Camargo Correa.

En el nuevo proceso, cada una de las unidades que conforman InterCement se podrán negociar por separado. En este sentido, aclararon que la argentina Loma Negra "no es parte del RJ sino que solo participan ciertas sociedades extranjeras del Grupo, y por lo tanto, dicha presentación no afecta los derechos y obligaciones de Loma Negra como así tampoco sus operaciones, las cuales continuarán ejecutándose de forma habitual. Asimismo, no existen contratos con cláusulas que aceleren plazos de pago o generen incumplimientos de la Compañía”, llevando tranquilidad a los trabajadores y generando expectativas en el mundo empresarial interesado en la cementera local.

Asimismo, desde Loma Negra remarcaron que mantienen una situación económica y financiera "robusta" sostenida en "relaciones sólidas y de largo plazo con toda nuestra cadena de valor".

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad de la construcción cayó 29,5 por ciento en comparación con 2023 y en términos intermensuales registró una suba del 2,4 por ciento en septiembre. En la misma línea, la Asociación de Fabricación de Cemento Portland (AFCP) alertó sobre la baja en los despachos de cemento a niveles por debajo de lo ocurrido durante la pandemia: con una reducción del 20 por ciento en relación a 2023, una retracción mensual de 1,1 por ciento sobre septiembre y una contracción de 26,2 por ciento en lo que va del año.

Loma Negra nació en 1926, cuando Alfredo Fortabat descubrió piedra caliza en una de sus estancias en la localidad de Olavarría, al centro sudoeste de la provincia de Buenos Aires. No dudó y decidió crear la fábrica cementera que se convirtió en líder del mercado de cemento y hormigón en Argentina.

En el año 2001 la empresa inauguró la planta la más moderna de América Latina. Fue el comienzo de la crisis que llevó a los capitales nacionales a vender el 80 por ciento de las acciones a Camargo Correa, grupo que continúa manejando los intereses de Loma Negra, donde algunas estimaciones indican que yacen reservas para producir cemento por más de 100 años.