La Corte Suprema dejó firme por unanimidad el sobreseimiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el actual gobernador bonaerense y exministro de Economía Axel Kicillof, los ex presidentes del Banco Central Miguel Angel Pesce y Alejandro Vanoli y otros exfuncionarios de la entidad en la causa conocida como "Dólar Futuro". Los supremos se tomaron tres años y medio para dejar firme la resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que sostuvo que no existía ningún delito para juzgar en el expediente que se había iniciado en octubre de 2015 con una denuncia de Federico Pinedo (PRO) y Mario Negri (UCR). Ellos adjudicaban al BCRA operaciones en el mercado de dólar futuro supuestamente perjudiciales para el erario público aunque se trataba, en rigor, una política económica utilizada, para evitar la disparada del dólar, una corrida cambiaria y contener la presión para una devaluación.

Los supremos decidieron sacarse de encima algunas causas políticamente sensibles antes de que se jubile Juan Carlos Maqueda, algo que ocurrirá a fin de este mes, en las que ya habían logrado un acuerdo. Además el futuro del tribunal, que quedará reducido a tres miembros y con dos vacantes, es aún incierto. Recurrieron a una estrategia nada novedosa, que es repartir resultados a gusto de las distintas audiencias e intereses políticos y geopolíticos. Así como sobreseyeron en "Dólar Futuro" y lo dejaron como un asunto definitivamente terminado, despejaron el camino para que se haga el juicio otra contra CFK y otros exfuncionarios y no funcionarios en el expediente conocido como "Memorándum con Irán", basado en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman (ver aparte) quien sostuvo que hubo encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA, pese a lo que se buscaba era avanzar con sus interrogatorios en un tercer país y poner fin a la impunidad.

Ambos casos tuvieron como juez al fallecido Claudio Bonadío, quien en especial desde el último año de gobierno de Fernández de Kirchner no disimuló (aunque no fue el único) en el uso de causas para hacer persecución política contra el kirchnerismo. Estos dos temas tienen en común que eran decisiones de gobierno e incluso el Memorándum había sido aprobado por el Congreso aunque no se aplicó. La decisión de la Corte sobre Dólar Futuro trae también un guiño al gobernador Kicillof.

Palabra de Kicillof

Dólar Futuro, la causa donde quedó firme su sobreseimiento "siempre fue absurda por su contenido", le dice Kicillof a Página/12. "Nadie pero nadie defendía que eso era un delito. Seguramente la bajan porque el gobierno posterior, el de Mauricio Macri, se la pasó operando en el mercado dólar futuro, que es una herramienta de política económica, porque los que habían ganado plata eran macristas, no amigos del gobierno de Cristina, porque el Banco Central tuvo ganancias con la operatoria. En fin, una causa disparatada por la que difamaron, procesaron, inhibieron y embargaron a una docena de funcionarios por simplemente hacer su trabajo", explicó. "De todos modos --quiso agregar-- no podemos ni alegrarnos mientras el lawfare continúa con causas tan absurdas como estas, como Vialidad y Memorándum con Irán, y otras".

En su cuenta en la red social "X" Vanoli, quien fue presidente del BCRA y de la Comisión Nacional de Valores, recuerda que la denuncia original de Pinedo y Negri estaba enfocada en Kicillof y en él, pero Bonadío la amplió y metió a CFK. En su caso personal, dice "buscaban una excusa para echarme del Banco Central si no renunciaba. Así Macri tuvo piedra libre para devaluar y enriquecer a muchos perjudicando al país". Fueron, escribió, "años de una causa inventada". "De persecución, embargos, mentiras, restricciones para viajar y trabajar. A veces la justicia tarde pero llega", dijo Vanoli. Hubo exfuncionarios del gobierno de Cambiemos (Mario Quintana, Gustavo Lopetegui, José Torello, el propio Grupo Macri entre otros) denunciados por la compra de dólar futuro a sabiendas de que con al devaluación obtendrían ganancias siderales, pero el propio Bonadío los sobreseyó, mientras acusaba al gobierno de Cristina de generado una defraudación al Estado, de la que no mostraba pruebas.

Dos párrafos

La Corte Suprema no analizó la cuestión de fondo en "Dólar Futuro" sino que firmó lo que se conoce como "280", un artículo del Código Procesal Civil y Comercial que le permite al tribunal rechazar un recurso solo por improcedente sin dar explicaciones. Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti compartieron el criterio. Este último sumó una aclaración: que rechazar un recurso extraordinario (aquí el del fiscal de Casación Raúl Pleé) con un "280" "no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida". Dicho de otro modo: que los supremos dejen firme lo que dijo Casación no implica que compartan el contenido o el criterio. Aún así la Corte votó en sentido inverso a lo que decía el procurador interino, Eduardo Casal, que dictaminó que se debía hacer el juicio oral.

¿Qué había dicho la Cámara de Casación? El fallo de la Sala I se remonta a abril de 2021 y tomó como base un peritaje que había ordenado el Tribunal Oral Federal I durante la etapa de instrucción suplementaria. Era una medida que Bonadío se había negado a disponer, con la cual nunca quedó claro de dónde sacaba sus cálculos sobre el supuesto perjuicio al Estado y pese a lo cual la Cámara Federal lo respaldó (Martín Irurzun y Eduardo Farah).

Su acusación consistía en decir que los exfuncionarios habían propiciado "operaciones en el mercado de dólar futuro en condiciones dañosas para el erario público entre septiembre y noviembre de 2015" ya que, según el magistrado, "se vendieron contratos de dólar futuro por parte del BCRA a valores inferiores al precio de mercado con conocimiento e intención, que provocaron cuantiosas pérdidas para el Estado”. Hablaba de que producto de un "acuerdo y coordinación de los más altos funcionarios del Estado Nacional, el Banco Central de la República Argentina negoció en el Mercado a Término de Rosario (ROFEX) y en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) contratos de dólar futuro” a esos valores cuestionados. A terminar la instrucción el magistrado dijo que el BCRA había tenido pérdidas por más de 77.000 millones de pesos. Sin embargo, el peritaje tardío concluyó que no había existido ningún perjuicio económico. Además era evidente que nadie del gobierno de CFK se había beneficiado sino los que vinieron después.

El sobreseimiento en Casación fue votado por Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y la excamarista Ana María Figueroa (desplazada por la Corte), quienes finalmente decretaron la inexistencia de delito que ameritara la realización de un juicio oral, pese a que le TOF1 por mayoría lo quería hacer igual. El voto de la exjueza fue el más detallado y lapidario ya que precisó cómo Bonodío actuó impidiendo que los imputados se defendieran, negaba acceso a copias del expediente y que se hicieran los estudios periciales para probar el supuesto delito de defraudación. Describió, además, que la operatoria con dólar futuro fue definida como medida del BCRA, una entidad autónoma, y se buscó adrede extender una responsabilidad a la expresidenta y el exministro de economía. De todos modos explicó que se intentaba convertir en delito una política económica, utilizada por el Banco para regular los mercados especulativos.

Con la decisión de la Corte, además de CFK, Kicillof, Vanoli y Pesce, quedaron sobreseídos Flavia Matilde Madorrán, Bárbara Emilia Domatto Conti, Alejandro Formento, Juan Miguel Cuattromo, Mariano Beltrani, German David Feldman, Pedro Martín Biscay y Sebastián Andrés Aguilera.