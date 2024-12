La pequeña localidad de Coronel Cornejo, en el departamento de General San Martín, en el norte provincial, fue escenario ayer de un enfrentamiento entre policías y vecinos, con balas de goma de un lado y pedradas del otro.

Dos mujeres y dos varones de edad avanzada terminaron internados, contaron vecinos.

Los hechos acontecieron luego de que los vecinos de la comunidad indígena La Esperanza decidieran cortar la ruta nacional 34 en reclamo de un móvil policial propio para el pueblo y más agentes policiales, que hoy son solo cuatro.

Según contaron habitantes locales a Salta/12, un niño indígena de 9 años habría convulsionado “porque se pasó de dosis” de droga y este hecho fue el puntapié inicial del reclamo.

Sin embargo, el cacique de la comunidad, Sebastián José, afirmó a este diario que además de esta situación en sí, influyó también el cansancio de hacer denuncias que no tienen respuestas. Sostuvo que la noche del miércoles la escuela de la comunidad fue apedreada y la Policía “apareció cuatro horas después”.

En esa circunstancia, ayer a la mañana cortaron la ruta 34 de manera intermitente cada 15 minutos. “Explicamos a la población por qué y ellos entendían”, dijo el cacique.

Contó que, sin embargo, el jefe de la Unidad Regional N° 4, Lucas Alfaro, llegó y “nos trató mal y nunca fue al diálogo”. “Él me empujó, me golpeó y no hice nada en ese momento. Pero cuando ya nos íbamos de la ruta vi que golpeó a otro hermano y entonces yo también lo golpeé”, afirmó.

Entonces que comenzó el enfrentamiento de vecinos con la Infantería. “Ellos (la Policía), saben quienes son los que venden”, dijeron otros vecinos al indicar que en más de una ocasión se hacen allanamientos en domicilios de vendedores “pero ellos nunca están”. Esto les da a entender que “alguien les avisa que los van a allanar”.

El cacique José, por su parte, sostuvo que el tema ya fue expuesto ante el fiscal penal de Tartagal, Pablo Cabot, dado que “arrestan (a quienes venden las drogas), y los sueltan en 15, 20 o 30 días", pero el fiscal "dice que tenemos que volver a denunciar. Entonces es como empezar de cero”, cuestionó.

Para hoy a las 9 se espera tener una reunión con las autoridades en el Pueblo.

La Policía, en tanto, indicó que hasta anoche esperaban un informe de la dependencia de Coronel Cornejo.