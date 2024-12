El juicio por abuso sexual a Ricardo Degoumois, un abogado penalista poderoso de la ciudad de Reconquista, derivó en un escándalo en la segunda audiencia: la mamá de la víctima, de 14 años, contó cómo había sido apretada para cambiar de representantes legales y levantar la denuncia, que le ofrecieron dinero, y -ante su negativa- la amenazaron. Las maniobras que se ventilaron en audiencia derivaron en la apertura de una nueva causa y la detención de cuatro abogados: Degoumois, su hijo, Andrés Ghio y Daniel Barale, todos involucrados en las presiones para que se retiren las denuncias. Reconquista es una ciudad de 87.000 habitantes, en el norte de la provincia de Santa Fe.

El juicio comenzó el miércoles, a cargo del juez Martín Gauna Chapero. La acusación está a cargo de Valentín Hereñú y Georgina Díaz, con la supervisión de la experimentada Alejandra del Río Ayala, quien durante años estuvo a cargo del Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS) de Santa Fe. El pedido de pena de Fiscalía por el abuso sexual es de cuatro años y tres meses.

Degoumois defendía a un primo de la víctima. Entre octubre y noviembre de 2022, la chica concurría al estudio para preparar una declaración en cámara gesell en la causa contra su primo, y el profesional le pedía a su mamá que los dejara solos. La chica contó en su familia lo que pasaba, pero el temor a perjudicar al joven detenido les hizo desestimar una denuncia penal.

Hubo organizaciones feministas y gremiales en la manifestación en Tribunales.





La situación se develó en la escuela, frente a sus compañeras y a docentes. Ella había cambiado mucho: estaba nerviosa y deprimida. La chica fue a la preceptoría y, llorando, contó que no soportaba más, pero no quería perjudicar a su primo. Degumois pretendía que ella fuera al estudio tres veces por semana y ella entonces relató lo que estaba sufriendo.

En la escuela siguieron los protocolos y -pese a los temores iniciales de la madre de la víctima- el Equipo Socioeducativo Interdisciplinario del Ministerio de Educación decidió judicializar el caso.

A la víctima la asisten las abogadas María Laura Tailleur y Mariana Cisera, del Centro de Asistencia Judicial (CAJ). El primer día de audiencia estuvo presente el subdirector del CAJ, Ricardo Lamas.

La asimetría de poder no podría ser más evidente: la chica de 14 años vive en Puerto Reconquista, a 12 kilómetros de la ciudad, una zona donde sobran las carencias y la mayoría de sus habitantes se dedica a la pesca artesanal.

Al principio, fue difícil encontrar quién firmara la denuncia. El poder detentado por el acusado -que era asesor legal de la Municipalidad de Reconquista en el momento de los abusos- generó un clima de temores y persecución.

Llegar a juicio también tuvo sus complejidades: por eso, el miércoles hubo una manifestación de la mesa Ni Una Menos de Reconquista. "Hemos definido venir a acompañar a la víctima, que siempre es nuestro posicionamiento. Nos parece que este es un caso donde hay que estar. En su momento, cuando surgió la denuncia, era un abogado asesor del municipio, después el tema se diluyó en el tiempo y recién ahora se concreta el juicio. Nosotras decimos que estos entramados políticos, del poder económico, de las distintas instituciones eclesiásticas también, son situaciones que no podemos dejar pasar porque si no ejercemos presión social, las resoluciones son a favor del victimario y no de las víctimas", expresó Mariana Meza, de Mumalá, en la puerta de Tribunales. Participaron también la colectiva Savia, el Frente 4 de abril, la Mesa Por mí, Por Todas y el sindicato docente Amsafe General Obligado.

Las manifestantes también alentaron a denunciar, ya que sospechan que la situación puede haber ocurrido también con otras víctimas, en el mismo estudio jurídico

El juicio es oral y público y la audiencia fue presenciada por había otros agresores sexuales defendidos por el abogado acusado, ya que es su especialidad. Degoumois fue representado por Raúl Superti, sus colegas Ghio, Barale y su hijo, pero también ejerció su propia defensa técnica.

Los carteles de organizaciones feministas en los Tribunales de Reconquista.

En la primera jornada, se vio el video de la víctima en Cámara Gesell. La querella pidió que no hubiera público, para evitar la revictimización. En ese video, la chica relató todo lo sufrido en el estudio jurídico al que concurría por la defensa de su primo.

Lo que nadie imaginaba es cómo iban a quedar expuestas las maniobras realizadas para acallar a la víctima y su familia. Esto ocurrió en el segundo día de audiencias, cuando el propio acusado contrainterrogaba a la mamá, una mujer joven.

Le mostraron un papel, que la madre -una mujer joven- había firmado en septiembre. Y ella comenzó a contar el contexto de esa firma: le ofrecieron distintas sumas de dinero, le sugirieron nuevas abogadas y, ante su negativa, la amenazaron. Le dijeron que iban a ir contra "Niñez" (la Secretaría provincial de Niñez que tenía obligación de actuar en la protección de la niña ante la denuncia de abuso sexual) y contra "la Fiscalía". Es decir que los abusadores querían un desestimiento para agitar el fantasma de las denuncias falsas.

Ante el contundente relato de la madre, se abrió una nueva causa, y se decidió la detención de los cuatro abogados, por riesgo procesal. También les incautaron sus dispositivos electrónicos.

El trasfondo es la cultura arraigada en esa localidad del norte provincial, donde los abusos sexuales de hombres poderosos hacia jóvenes de sectores populares estuvieron naturalizados durante años, sin persecución penal.