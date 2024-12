El escándalo protagonizado por el senador Edgardo Kueider, que fue sorprendido intentando pasar más de 200 mil dólares en la frontera con Paraguay, enfrentará al gobierno de Javier Milei con su propia lógica del "principio de revelación". Tal como había anticipado Página12, Unión por la Patria solicitó formalmente la convocatoria a una sesión el próximo jueves para expulsar al senador. El peronismo necesita dos tercios de los votos para lograrlo y si bien saben es dificil que los consiga, el pedido también persigue otro objetivo: exponer al oficialismo y sus aliados, que buscan culpar al peronismo por las acciones de Kueider pero después se resisten a echarlo del Senado. En Casa Rosada, mientras tanto, sostienen un silencio incómodo y no terminan de saber cómo responder. La decisión queda en manos de Victoria Villarruel, peleada con Milei pero alineada detrás de la misma meta: hacer todo lo posible para evitar perder un aliado.

El pedido de sesión de UxP llegó pocas horas después de que se conociera ayer el departamento de lujo donde se van a hospedar Edgardo Kueider y su secretaria, con la que viajaba a Ciudad del Este con más de 200 mil dólares no declarados. Tanto Kueider como Iara Magdalena Guinsel Costa fueron imputados por "tentativa de contrabando" y detenidos con prisión domiciliaria en Asunción. No pueden abandonar el país, pero como pagarán una fianza de 300 mil dólares podrán quedarse en un edificio denominado "Tierra alta", que cuenta con quincho, pileta y gimnasio. Quien se ofreció a pagarla, según relatan medios paraguayos, es el abogado Ricardo Preda, antiguo representante de Horacio Cartés (el ex presidente de Paraguay investigado por lavado de dinero que es amigo de Mauricio Macri).

La situación judicial del senador entrerriano -que ingresó en una boleta del Frente de Todos y luego se terminó convirtiendo en un aliado clave del gobierno- es complicada. Si bien su abogado argumenta que la plata no declarada era de Guinsel Costa -destinada, supuestamente, para comprar productos electrónicos y cosméticos-, la fiscalía paraguaya decidió investigar otros viajes que el senador había hecho en el año. Según la PROCELAC, que inició de oficio una pesquisa por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, Kueider ya había realizado el mismo viaje otras cinco veces desde febrero. Por este motivo, el senador tuvo que resignarse a pedir licencia.

UxP, sin embargo, decidió ir por más y pidió una sesión para el próximo jueves a las 11 para remover a Kueider del Senado por "inhabilidad moral". "La permanencia de Edgardo Kueider en el Senado resulta incompatible con los estándares de ética que exige la República y quienes tenemos responsabilidades institucionales debemos asumirlas y actuar de acuerdo a lo que exigen las circunstancias", afirma la nota firmada por Juliana Di Tullio, Mariano Recalde, Wado de Pedro, Nora Giménez y Antonio Rodas. Y advierten: "Cualquier maniobra dilatoria que busque postergar el tratamiento de este tema solo podrá ser entendido de una manera: complicidad".

El mensaje está dirigido a Victoria Villarruel, pero salpica también al resto de los senadores, cuyo acompañamiento el peronismo necesita para poder avanzar con la destitución de Kueider. Para remover a un legislador se necesitan los dos tercios de los votos. El jefe del interbloque peronista, José Mayans, ya comenzó a sondear a algunos legisladores, aunque sin mucho éxito. La mayoría de los opositores se muestran reacios a acompañar por el mismo motivo que Villarruel no quiere saber nada con abrir el Senado para expulsar a Kueider: el peligro de que UxP pase de tener 33 a 34 senadores.

El cálculo oficialista

Villarruel sabe que convocar a la sesión pone en riesgo la mayoría oficialista que, con esfuerzo, logró conformar a principio de año. Compuesto por los 39 senadores que no son de UxP, este grupo sirvió para armar las comisiones y mantener cierto control durante la primera etapa del gobierno de Milei. Con el tiempo, sin embargo, esa mayoría se perdió y el Senado se convirtió en una ruleta rusa, que en cualquier momento puede voltear un DNU presidencial. Por este motivo, Villarruel decidió cerrar el Senado con candado.

Kueider -junto a "Camau" Espínola- se convirtió en un fiel aliado del gobierno desde la sanción de la Ley Bases. Perder el voto de Kueider ya representaba un golpe, pero la perspectiva de que UxP ganase uno con su expulsión era, para el oficialismo, directamente inaceptable. Y es que, si Kueider es expulsado, su banca quedará en manos de la dirigenta camporista Stefanía Cora. Lo que llevaría al interbloque a 34 senadores, es decir: solo tres menos para el quórum.

"Al oficialismo no le conviene perder una banca, ya estábamos finitos y ahora más", reconocen cerca de la titular del Senado, pero agregan: "¿Cuál es el apuro del peronismo con esto? ¿A José Alperovich le permitieron tomarse licencia cuando violó a la sobrina pero a Kueider no?". La provocación es una señal de reconocimiento de lo que está verdaderamente en disputa, que no es ni "el derecho a defensa" de Kueider, como insisten algunas voces del oficialismo, ni la "inhabilidad moral" del senador, como denuncian en el peronismo. Es, ni más ni menos, que la relación de fuerzas en el Senado.

En el despacho de la presidencia sostienen que Villarruel definirá la semana que viene si convoca, pero aclaran, casi como un anticipo: "Es la presidencia la que decide en tiempo y forma la sesión. Si quiere la puede patear". En el oficialismo deslizan que, si el Senado se reúne, será solo para aprobar la licencia de Kueider. No su expulsión.

Sin embargo, por la noche, Casa Rosada dejó trascender una tercera opción: que si se pedía expulsar a Kueider entonces habría que hacer lo mismo en Diputados con todos los legisladores investigados. Según algunas fuentes, buscarían impulsar una sesión el jueves y plantear la expulsión de diputados peronistas como Santiago Cafiero, Máximo Kirchner, Oscar Parrilli, Rodolfo Tailhade y Victoria Tolosa Paz.

Principio de revelación

"Kueider tiene dos causas penales que, como todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario, somos respetuosos. Esto es otra cosa, lo pescaron in fraganti, se le terminan los fueros en la Constitución. Y la expulsión la pedimos por inhabilidad moral, no por cometer un delito", argumenta Juliana Di Tullio, frente a las comparaciones con Alperovich. La senadora observa, como el resto del bloque, que el gobierno hará lo imposible para no perder a un senador propio. "Estamos en conversaciones con todos los bloques, esperemos que digan en público lo mismo que en privado", explicó, luego, en diálogo con Radio Con Vos.

En efecto, las conversaciones no están llegando a buen puerto. Porque no es solo el oficialismo quien está interesado en que UxP no crezca. El PRO, por ejemplo, sacó un comunicado pidiendo que la Justicia investigue y se reunirá el próximo martes para definir qué hacer. Advierten que no se sumarán al "juego" del kirchnerismo. "A la corrupción hay que enfrentarla a fondo, no hay una corrupción buena y mala. Pero tampoco vamos a caer en las sobreactuación de aquellos que durante años miraron al costado y permitieron qué el país sea saqueado", advirtió un dirigente de peso en el partido amarillo.

UxP, mientras tanto, mira con más atención al radicalismo y las fuerzas provinciales. En el caso de la UCR la decisión aún no está tomada, pero el presidente de bloque, Eduardo Vischi, es un senador muy alineado con el gobierno. Hay algunos que admiten por lo bajo cierta incomodidad. "Es difícil hacerse el boludo con este tema y no ir. Es difícil explicar por qué no te sentas", reconoce un senador radical.

Si hay una bancada incómoda frente a este escenario, además de la oficialista, es la de Kueider, que observa en silencio el desarrollo de la investigación. El interbloque Provincias Unidas fue una invención de Santiago Caputo, quien trabajó para que los senadores provinciales sueltos más alineados con el gobierno pudieran negociar desde una sola bancada. En UxP los llaman despectivamente "la banda de la recaudación" y está integrado por Espínola, el salteño Juan Carlos Romero, la neuquina Lucía Crexell, la cordobesa Alejandra Vigo y la chubutense Edith Terenzi (aunque esta última suele desmarcarse). El bloque no mantuvo contacto con Kueider pero buscará reunirse la semana próxima para definir qué hacer. La mayoría, sin embargo, aboga la postura de esperar a que se expida la Justicia.

"Lo van a salvar, pero después no quiero que ninguno de estos hable de Ficha Limpia", profetiza, irritado, un peso pesado del peronismo.