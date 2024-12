Un día después del primer aniversario de la asunción de Javier Milei, Cristina Fernández de Kirchner asumirá formalmente la conducción del PJ. Será el acto de consagración de la estrategia de acumulación política que viene impulsando de cara al 2025, además de que buscará enterrar el internismo furioso de los últimos meses. Al menos para la foto. Están todos invitados, desde Axel Kicillof hasta Ricardo Quintela, ya que en el cristinismo reconocen que a CFK no le sirve ser la presidenta de una sola parte del peronismo. Pero para llegar ordenados al acto del miércoles, el partido tendrá una parada técnica previa: la cumbre del PJ bonaerense organizada por Máximo Kirchner para el lunes en Moreno. Allí, a modo de antesala, se verán las caras las tres principales figuras de Unión por la Patria: CFK, Kicillof y el silencioso excandidato de unidad, Sergio Massa. El deshielo, esperan los participantes, comenzará ahí.

Fue Máximo Kirchner, enemistado con Kicillof desde los años de gobierno frentetodista, quien se encargó de comunicarse con los tres invitados de honor. Hace más de 10 meses que no se reunía el consejo del PJ bonaerense y el último encuentro tampoco había terminado muy bien, ya que varios dirigentes terminaron cruzando al líder de La Cámpora por no haber invitado al gobernador bonaerense. Esta vez, sin embargo, sí lo hizo. Y todo en medio de la guerra interna fratricida que, sin embargo, comenzó a bajar los decibeles tras la crisis generada por la declaración de neutralidad de Kicillof frente a la candidatura de CFK para el PJ, por un lado, y todos los actos y metralletas mediáticas que el camporismo le dedicó al gobernador apenas demostró algún signo de autonomía, por el otro.

La cita es al mediodía en Moreno, tierra de Mariel Fernández, intendenta del Movimiento Evita muy cercana a los Kirchner. CFK confirmó su presencia y Kicillof, si bien mantiene el suspenso, también estará presente. Sergio Massa, que está desaparecido de la escena pública desde la derrota electoral, explica que tiene un viaje agendado pero que buscará reprogramarlo. El líder del FR viene sosteniendo, por lo bajo, una intensa agenda con dirigentes peronistas de distintos espacios, y dialoga seguido con CFK, Máximo y Kicillof. Asegura, a quien le consulte, que no saca los pies del plato y que la unidad es el único camino. Aunque no por eso está ausente de tensiones con La Cámpora, quienes le recriminan, por lo bajo, su trabajo como asesor del fondo buitre Greylock Capital y su cercanía con algunas terminales de Javier Milei.

Los tres ya se habían reunido, cara a cara, hace unas semanas, pero el encuentro en Moreno servirá para dar una señal de unidad de cara a las elecciones del año que viene. "Hay que desdramatizar y discutir como cerrar un año complicado, la letra chica se verá más adelante", explica un peso pesado del peronismo bonaerense. La letra chica es el armado de las listas y la organización de las elecciones bonaerenses.

Son dos discusiones diferentes. El ojo de CFK está puesto en PBA, principal bastión del peronismo y, además, el único terreno en el que Milei todavía no logra desembarcar con éxito. Para ganar bancas en el Congreso, el peronismo necesita sacar poco más de 40 puntos, pero hay una discusión sobre la estrategia y el cronograma electoral. En La Plata analizan la posibilidad de desdoblar las elecciones nacionales y provinciales, de modo que cada elección arrastraría una dinámica distinta (llevando a que la nacional sea coordinada por CFK y la provincial por Kicillof). En el cristinismo, sin embargo, no quieren saber nada con un desdoblamiento, y buscarán desactivarlo. La decisión, finalmente, quedará en manos de Kicillof.

El armado de las listas dependerá, por otro lado, de si CFK termina encabezando o no la boleta de diputados nacionales de PBA. Kicillof, que viene trabajando en un proyecto presidencial para 2027, se resiste a subordinarse a la lapicera de CFK y pretende tener incidencia en el armado. Quiere tener la facultad de poner a un candidato propio, pero sabe que, si CFK decide encabezar, no hay discusión posible. Según todas las encuestas, CFK es quien mejor mide dentro del peronismo en PBA. La expresidenta, mientras tanto, observa que su dedo ha quedado debilitado tras la experiencia del FdT y la candidatura de Massa, motivo por el cual se vio forzada a competir para no perder la jefatura política del espacio. Lo hizo con la presidencia del PJ y analiza hacerlo con las elecciones a diputados de 2025.

Cristina conducción

Después de la cumbre en Moreno, en donde más de uno espera que consejeros e invitados de honor "se digan cara a cara lo que se deslizaron en actos y medios de comunicación", llegará el acto estelar de relanzamiento del PJ nacional. El miércoles a la tarde en la UMET, ubicada en el centro porteño, CFK asumirá formalmente la presidencia del PJ frente a todo el panperonismo. O al menos así lo esperan en el Patria, desde donde cursaron invitaciones a todos los sectores: gobernadores, intendentes, senadores y diputados. También asumirán formalmente todos los vice presidentes y consejeros de la lista "Primero la Patria". El gobernador Ricardo Quintela --que intentó competir internamente por la presidencia, pero terminó siendo inhabilitado por la Justicia por irregularidades en los avales presentados-- también fue invitado, aunque aún no confirmó si asistirá.

CFK será la única oradora en un acto que, espera, sirva como señal de relanzamiento del peronismo. El escándalo de la detención de Edgardo Kueider no hizo si no avivar su premisa de "reordenar al peronismo". Más de un dirigente camporista, incluso, aprovechó para convertir el escándalo en una fábula aleccionadora: "Basta de Kueiders y Sciolis, no más traidores en las listas. Hay que negociar, pero arriba del todo tienen que estar los nuestros", advierte una primera línea de La Cámpora.

CFK, en cambio, viene aprovechando el episodio con Kueider para polarizar con Milei. "Che Milei. A vos que decías que venías a terminar con la 'casta', te quiero avisar que los 33 senadores y senadoras peronistas piden sesión especial el próximo jueves para remover al senador", tuiteó a la mañana, y provocó: "Fijate que tu vicepresidenta no se olvide de convocar a sesionar y que tus 6 senadores bajen al recinto para dar quórum. ¿O Kueider es tuyo y lo van a dejar seguir siendo senador porque tienen miedo que hable?".

En el cristinismo observan que, en 2025, habrá solo dos protagonistas: Milei y Cristina. Y que sobre ellos girará la agenda a partir de ahora. "Nadie disputa la centralidad de la agenda con Milei como ella. Y lo va a aprovechar. A partir de ahora, todo esto, solo se puede leer en clave electoral", profetiza un dirigente peronista.