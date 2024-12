En línea con su plan de confrontación con la gestión de Javier Milei, el gobernador Axel Kicillof oficializó su intención de que, junto a otras provincias, trabajadores y sectores económicos la provincia de Buenos Aires pueda administrar la empresa Aerolíneas Argentinas.

El anuncio lo llevó adelante en el marco de la habitual conferencia de prensa de los lunes en La Plata, donde fueron convocados dirigentes de los gremios aeronáuticos, quienes aplaudieron el aviso, aunque dependerá de lo que ocurra con la empresa según la decisión del Poder Ejecutivo Nacional y las posteriores definiciones en el Congreso.

“Hace un tiempo estamos trabajando en esta idea, por lo que usando la metodología consagrada internacionalmente que es la de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), hicimos un cálculo de los beneficios económicos para la Provincia. Entre varios rubros, el impacto aeroportuario, en el turismo y beneficio a los pasajeros, dio un saldo positivo de 2.665 millones de dólares, sin contar impuestos, contribuciones o tasas”, planteó el gobernador desde el Salón Dorado.

Por caso, aseveró que “si el Gobierno quiere liquidar o vender a una empresa extranjera a Aerolíneas Argentinas, la Provincia no lo va a permitir” y argumentó que se trata de “un instrumento central para el desarrollo, para la equidad territorial, una fuente de ingresos inconmensurable” y sostuvo que "no es que nadie la quiere, la Provincia sí la quiere”.

Hasta La Plata llegaron los titulares de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano; y de la Unión del Personal Superior Aeronáutico (UPSA), Rubén Fernández; el secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey; el secretario gremial de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Mateo Ferrería; y la ex diputada nacional Alicia Castro.

Ante ellos, el mandatario provincial sostuvo que “no se trata de una novedad anarco capitalista" dado que "Aerolíneas Argentinas ya se privatizó y estuvo lejos de ser la panacea, al contrario, desembocó en un desguace y un vaciamiento con pérdida de rutas y destinos, dejando sin conexión a una gran cantidad de ciudades de nuestro país”.

Cuáles son las opciones que tiene la Provincia para administrar Aerolíneas Argentinas

El gobernador adelantó que la idea requiere de seguir una serie de pasos institucionales, aunque avisó que su anuncio tuvo que ver con “expresar la voluntad de empezar a dar esos pasos”.

En concreto, aseguró que la Provincia ya comenzó a sostener diálogos al respecto con los representantes de los trabajadores, con gobernadores de otras provincias, el sector aerocomercial y el sector turístico. “El objetivo es que el Gobierno deje de amenazar y mentir”, sentenció Kicillof.

Según pudo conocer Buenos Aires/12, la clave estaría, irónicamente, en la Ley Bases y el mega DNU El 70/2023 de identidad libertaria. Allí se modifica la normativa tendiendo a la posibilidad de transferir el capital accionario de Aerolíneas Argentinas a los trabajadores, a través de un programa de propiedad participada.

Un funcionario que sigue de cerca las conversaciones y la normativa alrededor de la propuesta, la Ley Bases, a partir de su artículo 4, prevé la posibilidad de transferir, mediante convenio, determinadas sociedades anónimas que pertenecen al Estado Nacional a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, está abierta la posibilidad de que la adquieran en conjunto las provincias y los trabajadores, sin limitarse a una u otra opciones.

“Si la van a privatizar, se pueden desprender de acciones por decisión del Ejecutivo. La ley de rescate y expropiación eliminó el límite al que pueden acceder los trabajadores, que es el cien por ciento”, detallaron desde la Casa de Gobierno.

Ahora bien, en caso de que se decida el camino de la transferencia, esta requeriría de la autorización de la Legislatura, dado que implica una readecuación presupuestaria.

“Es una postura importante del gobernador, defendiendo un servicio público que es muy importante para el país y para la provincia de Buenos Aires y lo que aporta a la discusión es que nos ponemos a disposición para buscar alternativas, para evitar cualquiera de ese tipo de soluciones que podrían ser perjudiciales para el transporte aéreo, entendiendo que es una empresa que es absolutamente sostenible y que tiene potencial como para poder generar un plan de negocios”, planteó a su turno el expresidente de Aerolíneas Argentinas y actual gerente de Aubasa, Pablo Ceriani.

En ese plano, Ceriani agregó que “para todos los gobernadores es fuertemente importante el servicio de Aerolíneas Argentinas” y recordó que, durante su Presidencia, “lo viví directamente, en diálogo permanente con todas las provincias, con lo cual es cuestión de sentarse, plantearlo y ver en conjunto las distintas soluciones posibles y vías alternativas como para poder seguir brindando el servicio público”.

“Lo que ellos tienen es el discurso de que el gobierno nacional no tiene que hacerse cargo de Aerolíneas, entonces esta es una alternativa a esa cuestión”, cerró.

La oposición, con el grito en el cielo

El anuncio del gobernador no cayó nada bien en la oposición, desde donde salieron a recriminar la propuesta. Legisladores y referentes utilizaron la red social X para expresar el rechazo.

“En lugar de resolver los problemas del sistema de salud y dar respuesta a la inseguridad que crece día a día, el gobernador quiere invertir los recursos de los bonaerenses para hacer demagogia electoral”, dijo la titular de la Coalición Cívica en Diputados, Maricel Etchecoin, que incluso cuestionó el rol del mandatario provincial durante su paso por el Ministerio de Economía de la Nación.

El jefe de bloque radical en la Cámara baja, Diego Garciarena, sostuvo que “los afiliados de IOMA no tienen atención, la inseguridad arrasa, la educación no tiene recursos, en La Plata no hay aeropuerto operable y usted quiere tener una aerolínea. Ciencia ficción”.

El senador del PRO, Alex Campbell, dijo por su parte que “si nos preguntaran a nosotros qué queremos, la respuesta sería clara: que hagan algo con la inseguridad, que ese dinero se destine a saldar las deudas de IOMA (para que los afiliados puedan acceder a la atención médica que hoy les falta) y que se invierta en la educación de nuestros chicos”.